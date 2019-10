Donald Trump muestra optimismo sobre posible tregua en la guerra comercial con China

LEA TAMBIÉN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró este viernes 11 de octubre del 2019 optimista sobre las perspectivas de alcanzar un acuerdo parcial "significativo" que suponga una tregua en la guerra comercial con China, horas antes de recibir en la Casa Blanca al viceprimer ministro chino, Liu He, para hablar del tema.

"Están pasando cosas buenas en la reunión para conversar sobre el comercio con China. Mejores sensaciones que en el pasado reciente, más parecido a como eran las cosas antes. Hoy me reuniré con el viceprimer ministro. ¡Todos quieren que pase algo significativo!", escribió Trump en su cuenta oficial de Twitter.



El encuentro de Trump con Liu se producirá una vez que concluyan las negociaciones que la delegación china mantiene desde este jueves con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, y el representante de comercio exterior estadounidense, Robert Lighthizer.



La cita se produce menos de una semana antes de que entre en vigor una nueva subida de aranceles a las importaciones chinas: el 15 de octubre está previsto un aumento del 25 al 30% en los gravámenes a importaciones chinas por valor de USD 250 000 millones.



Además, el encuentro se produce en un momento de tensión política, después de que Washington impusiera sanciones a una treintena de funcionarios y empresas chinas por su vinculación con la represión de los uigures y otras minorías musulmanas en el oeste de China.



Según informes de prensa, ambas partes negocian un acuerdo parcial por el que China se comprometería a comprar más productos agrícolas de EE.UU. y accedería a algunas nuevas medidas en el ámbito de la propiedad intelectual y la devaluación de su divisa.



Por su parte, Washington suspendería el aumento previsto en sus aranceles y relajaría los vetos a la exportación que afectan al gigante chino de la telefonía Huawei, de acuerdo con el diario The Wall Street Journal.



Está por ver, sin embargo, si China se pliega a firmar ese pacto en un ambiente de fuerte tensión tanto por las recientes sanciones a empresas chinas como por la cancelación de eventos de la NBA en el país asiático.



Trump, por su parte, no se ha mostrado demasiado preocupado por la polémica en la NBA, desatada por un tuit de un directivo de los Rockets de Houston mostrando su apoyo a los manifestantes prodemocracia en Hong Kong.



"Tienen que resolver su propia situación, la NBA sabe lo que está haciendo", se ha limitado a indicar Trump.



El mandatario celebró hoy también que sus negociaciones con China no estén a merced del visto bueno del Congreso, dado que no se tratan de un acuerdo de libre comercio como el T-MEC con México y Canadá.

"Cuando el acuerdo esté negociado por completo, yo mismo lo firmaré en nombre del país. ¡Rápido y limpio!", tuiteó.