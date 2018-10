Trump dice no estar 'satisfecho' con explicación de Riad sobre Khashoggi

LEA TAMBIÉN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes 22 de octubre de 2018 no estar “satisfecho” con la explicación de Riad sobre la muerte del periodista Jamal Khashoggi, y se dijo sorprendido por el plazo de investigación de un mes anunciado por los sauditas.

“No estoy satisfecho con lo que escuché”, dijo Trump a periodistas en los jardines de la Casa Blanca, señalando que habló con el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salman.



“Pronto sabremos más”, agregó en referencia a la muerte de Khashoggi, un periodista de 59 años crítico con el poder de Riad y columnista del Washington Post, ocurrida el 2 de octubre en el consulado saudita en Estambul.



Interrogado sobre el plazo de un mes presentado por Riad para arrojar luz sobre este caso, Trump fue terminante: “Es un largo retraso, no hay razón para eso”.



“Tenemos gente en Arabia Saudita, tenemos gente en Turquía (...) Sabremos mucho más en los próximos días”, apuntó.



Riad afirmó inicialmente que Khashoggi había abandonado el consulado con vida, pero bajo presión admitió luego que el periodista había sido asesinado, alegando que fue una “operación no autorizada” por las autoridades y por lo tanto de la cual no estaba al tanto el príncipe heredero.



La prensa turca desmontó esta línea de defensa el lunes. Bajo el título 'El cerco se cierra en torno al príncipe heredero', el diario Yeni Safak afirma que el jefe del comando llamó “cuatro veces al director de la oficina del príncipe heredero, Bader Al Asaker”, tras el asesinato de Khashoggi. “Al menos una de esas llamadas fue efectuada desde la oficina del cónsul” agrega el diario, sin citar sus fuentes.



Arabia Saudita aludió a un “error monumental” para explicar la muerte del periodista, causada por una “pelea” en el interior del consulado, según la versión saudita, considerada poco creíble.