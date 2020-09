Conozca lo que un conductor debe tener a la mano cuando un agente de la AMT detiene su vehículo en Quito

LEA TAMBIÉN

Una serie de operativos simultáneos de tránsito se han desplegado en Quito durante la emergencia sanitaria generada por el covid-19. Al recorrer las calles y avenidas de la capital es frecuente encontrarse con cuadrillas de agentes civiles revisando la documentación de los conductores y las condiciones mecánicas de los vehículos en diferentes sectores.

Los puntos de control más frecuentes son las inmediaciones del Coliseo General Rumiñahui de La Vicentina, la avenida Mariscal Sucre tras la salida de los túneles de San Juan, las vías aledañas al parque La Carolina, la intersección de las calles Bahía de Caráquez y Chimborazo, en el Centro Histórico, entre otros.



¿Qué documentos le solicita el agente a un conductor durante los operativos de restricción durante la pandemia?



Tome en cuenta lo siguiente:



- Licencia de conducción y matrícula al día.



- Si conduce su vehículo en el día de circulación que no le corresponde, tiene que presentar el salvoconducto.



- También presentar el Registro Único de Contribuyentes (RUC).



- Si viaja con un acompañante, este debe presentar la cédula de identidad.



- Llevar en su auto otros documentos que justifiquen la actividad económica que realiza (facturas, notas de venta, guías de remisión, credenciales).



- Los uniformados de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) recomiendan a las personas que coloquen las placas en los sitios que corresponden para evitar sanciones.



- Lo primero que revisan los uniformados es que todos los ocupantes del carro utilicen cinturón de seguridad.



- Cuando se hacen operativos conjuntos con la Agencia Metropolitana de Control (AMC), quienes viajan en el carro deben usar mascarilla.





¿En qué condiciones debe encontrarse el vehículo cuando hay operativos?



- Las láminas de identificación deben estar en buen estado.



- Las llantas deben encontrarse con el labrado en óptimas condiciones, con una profundidad de 1,66 milímetros como lo dispone el artículo 172 de la Ley de Tránsito. Quien conduzca con los neumáticos en mal estado será sancionado con pena privativa de libertad de 5 a 15 días y disminución de cinco puntos en la licencia, según el artículo 383 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).



- Los faros y neblineros deben encontrarse en buenas condiciones y colocados en los sitios de fábrica del carro. Se prohíbe la instalación de focos LED y otro tipo de luminarias.



- No circular con vidrios polarizados.



- Los taxistas deben utilizar el taxímetro mientras laboran de forma obligatoria.

Los controles de la AMT se realizan en distintos puntos de Quito. Foto: Diego Pallero/ EL COMERCIO



Las multas e infracciones



Quienes manejen su vehículo con la licencia caducada serán sancionados con el 50% un salario mínimo (USD 200) y se le retirará nueve puntos del documento de manejo, según lo estipula el artículo 387, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).



Durante los controles, los uniformados colocan conos naranjas sobre la calzada y se ubican en fila. Solicitan a los conductores que detengan el vehículo. Primero piden la licencia y matrícula, y puede utilizar los aparatos especiales para medir opacidad y los profundímetros para el grosor del labrado de los neumáticos. También pueden verificar el correcto funcionamiento de los accesorios (plumas, luces, direccionales, etc.). Si el conductor se niega, puede ser multado.



Las contravenciones de primera clase son sancionadas con cárcel de tres días, una multa de un Salario Básico Unificado, USD 400 y 10 puntos menos en la licencia de conducir. Entre las faltas están manejar sin licencia, irrespetar a los agentes, exceder el límite de velocidad y realizar competencias en las vías.



Entre las contravenciones de segunda clase -que son multadas con el 50% de un salario básico (USD 200) y menos nueve puntos en la licencia- están conducir con licencia caducada o anulada.



También se revisa que los conductores tengan botiquín de primeros auxilios y extintor de incendios cargado y funcionando. El artículo 391, numeral 4 del COIP señala: “quien no lleve en el vehículo esos implementos, será sancionado con una multa del 10% del salario básico (USD 40) y la reducción de tres puntos en el documento de conducción”.



Detener el vehículo en zonas de seguridad, curvas, puentes, ingresos y salidas de los mismos y túneles, construir reductores de velocidad en las vías, sin autorización, son contravenciones de tercera clase y se sancionan con el 40% de un SBU (USD 157,6) y 7,5 puntos menos en la licencia.



En las contravenciones de cuarta clase (que tienen una multa del 30% de un salario básico y reducción de seis puntos en su licencia) están faltas como desobedecer las órdenes de los agentes o las señales de tránsito, rebasar en curvas, puentes, túneles o al coronar una cuesta, faltar de palabra a la autoridad y transportar carga sin colocar en los extremos banderines rojos en el día o luces en la noche. Además, viajar en moto sin casco y adulterar las placas u ocultarlas.



Las contravenciones de quinta clase tienen una multa del 15% de un SBU y la reducción de 4,5 puntos en su licencia. Recibirá está amonestación quien evada el pago de los peajes, quien circule en contravía, quien se estacionarse en lugares no permitidos y quien no exija el uso de cinturón de seguridad a sus acompañantes. Asimismo, quien haga un indebido cambio de carril y quien lleve en sus brazos o en sitios no adecuados a personas, animales u objetos. También quien maneje sin luces y quien invada la ciclovía.



Por otro lado, invadir vía exclusivas, llevar a niños sin las correspondientes seguridades, instalar sirenas de cualquier tipo en el auto, conducir un vehículo con vidrios polarizados y utilizar el teléfono celular mientras conduce, es una contravención de sexta clase y tiene una multa del 10% de un SBU (USD 39,4) y la reducción de tres puntos en la licencia.



Finalmente, entre las contravenciones de séptima clase están tocar inadecuadamente la bocina del auto, no usar el cinturón de seguridad e instalar luces, faros o neblineros en sitios prohibidos del automotor. Además, los peatones que en las vías públicas no transiten por las aceras o sitios de seguridad recibirán una multa del 5% de un SBU (USD 20) y la reducción de 1,5 puntos en su licencia, en caso de que el transeúnte la posea.



Por todas esas faltas, así como el incumplimiento de las nuevas disposiciones de tránsito emitidas por las autoridades durante la emergencia sanitaria del covid-19, desde el 17 de marzo hasta el 3 de septiembre, la Agencia Metropolitana de Tránsito sancionó a 54 253 personas en Quito. Esa cifra también incluye a los vehículos mal estacionados, conductores castigados por utilizar el celular mientras manejan, no ponerse el cinturón de seguridad, etc.



También se han intensificado los controles de placas. Según datos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), desde el 17 de marzo hasta el 21 de agosto del 2020 se sancionó a 2 224 conductores por manejar sus vehículos sin placas o con las identificaciones alteradas u ocultas.



Los castigaron con el artículo 389, numeral 12 del COIP. “Serán sancionados con una multa equivalente al 30% de un salario básico (USD 120) y la reducción de seis puntos en la licencia de manejo”.



Pablo Moncayo, coordinador de operaciones de la AMT, manifestó que desde la última semana de agosto se despliegan más intervenciones. “Solo en el centro de Quito, durante la mañana del pasado viernes hubo 130 sancionados por tema de placas”. Solicitó a los conductores que se movilicen con las láminas de sus vehículos correctamente colocadas para evitar multas.



En los reportes de esa entidad se indica que los vehículos más amonestados por placas son los particulares con 1 794, le siguen los comerciales de carga liviana, escolares, taxis, entre otros.



Según los agentes de tránsito, las intervenciones se realizan debido a que se ha detectado una alta cantidad de conductores que no cumplen las disposiciones de movilidad que rigen en la capital por la pandemia. Estas señalan que los autos particulares con identificaciones impares pueden movilizarse los días lunes, miércoles y viernes. Los pares los martes, jueves y sábados.



Cifras de la AMT refieren que desde el inicio de la emergencia sanitaria hasta el 27 de agosto se sancionó a 4 930 autos por irrespetar las restricciones de movilidad. Mayo fue el mes que reportó la mayor cantidad de casos con 1 928. Le siguen julio, agosto, marzo, junio y abril con 798, 681, 638, 620 y 265 respectivamente.