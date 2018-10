Docentes venezolanos protestan contra el Gobierno de Nicolás Maduro

LEA TAMBIÉN

Decenas de docentes adscritos al sistema de educación pública de Venezuela participaron hoy (1 de octubre del 2018) en pequeñas protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro para reclamar mejores pagos que les permitan hacer frente a la severa crisis económica que vive el país.

Estas manifestaciones se registraron justo el día que comenzaba el año escolar para los alumnos de bachillerato y escuelas técnicas del país, lo que, según el Ejecutivo, significó el regreso a clases de unos dos millones de jóvenes.



El presidente del sindicato de maestros de Caracas, Édgar Machado, dijo a periodistas que el sector está "en una emergencia educativa" producto de los pobres salarios y el mal estado de las infraestructuras educativas, que no fueron atendidas durante el receso por vacaciones.



El Estado venezolano ha incumplido al menos ocho términos del contrato colectivo que firmó en abril pasado con los educadores, enfatizó Machado en medio de una pequeña protesta en la capital venezolana.



Una de las cláusulas que no se cumple, aseguró, es la que supone ingresos por el orden de los 6,5 salarios mínimos mensuales para los docentes más experimentados (11 700 bolívares o USD 188), así como la bonificación de inicio de clases, que se ubica en 460 bolívares o USD 7,40.



"El presidente (Nicolás Maduro) se cansó de decir que (este) era el mejor contrato (para maestros) a nivel mundial, entonces si es el mejor contrato, que se cumpla", añadió el dirigente sindical.



Aunque el gobernante venezolano no suele responder los reclamos que desde hace 100 días hacen diferentes gremios en todo el país, este lunes llamó a los docentes a mejorar la calidad del conocimiento y la calidad pedagógica.



"Una pedagogía que promueva la iniciativa, el pensamiento crítico, la capacidad de crear", dijo Maduro durante un acto por el inicio del nuevo año escolar, sin dejar de agradecer "a los miles de educadores que se esfuerzan por cultivar la semilla de la Venezuela Potencia".



El mandatario aseguró que la tasa de escolaridad creció en un 7 % en comparación al año pasado, al registrar un total de 2 492 874 de estudiantes pertenecientes a la educación media y diversificada.



Esta aseveración contradice todas las alertas encendidas por asociaciones de profesores y organizaciones de derechos humanos sobre el aumento de la deserción escolar el último año debido, entre otras razones, al creciente número de venezolanos que deciden huir de la crisis económica.

El Gobierno de Maduro dictó en agosto un paquete de medidas entre las que se cuentan la congelación de precios, una reforma fiscal y el incremento del salario mínimo -que pasó a ser la norma para los trabajadores públicos- por 35 veces su valor anterior.



Los empleados públicos han denunciado que este último decreto supuso una unificación de facto de los salarios y la eliminación de las tablas largamente discutidas en los contratos colectivos.



Estos ajustes no apagaron los reclamos sociales y gremiales que empezaron hace más de 100 días los trabajadores sanitarios y se extendió a los dependientes de varias corporaciones estatales como la eléctrica Corpoelec y la de telecomunicaciones Cantv.



Solo este lunes decenas de trabajadores eléctricos cortaron parcialmente vías en Caracas y en el estado de Lara (oeste) para volver a reclamar por mayores ingresos para enfrentar la inflación que, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, cerrará el año en 1.000.000 %.

Algunos dirigentes sindicales, apoyados por opositores de Maduro, evalúan la posibilidad de llamar a una huelga nacional de trabajadores que, han adelantado, no cesaría hasta obtener respuestas del Ejecutivo.