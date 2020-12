Colegio impide a estudiante participar en ceremonia de graduación por su corte de cabello; padre denuncia discriminación

"Estoy aquí en el colegio salesiano y a mi hijo no lo dejan hacer la licenciatura. Su profesor no lo deja por el corte de pelo de mi hijo". Esas son las palabras con las que Jaime Espinoza, padre de Jaime, denuncia un episodio de discriminación contra su hijo en una institución educativa, en Chile.

En el video, que dura casi dos minutos, se observa al adolescente sin saber cómo asimilar que su profesor no le permitió ingresar a su ceremonia de graduación por su cabello. Pero su peinado no tiene algo extraño: su cabello, con trenzas, luce recogido, mientas la parte de abajado está rasurada.



El padre continúa su reclamo a las autoridades de la Escuela Industrial Salesiana San Ramón y dice que lo están discriminando. A los pocos segundos llega el profesor que no dejó que entre a la graduación. Sin embargo, no da solución y el hijo cuenta que su maestro puso una condición: raparse las trenzas en ese momento. Sin embargo, su padre no permitió que sucediera, porque no encuentra nada malo en su apariencia.

Colegio salesianos de la serena, Discrimina a joven por su pelo y no lo dejan entrar a su licenciatura. 👇 pic.twitter.com/NjoEzjhkBh — Hernán (@hernan_sr) December 11, 2020

El video, que se viralizó en redes sociales desde el 11 de diciembre del 2020, levantó una ola de críticas hacia la institución.



Por ejemplo, el usuario @javyer_cordova dijo: "Ninguna norma o reglamento interno del establecimiento puede supeditar un derecho, menos aún el “acceso”, si existe esa “norma” el establecimiento puede ser sancionado. Además de estar regulado por Ley inclusión escolar". Otros ciudadanos, en cambio, etiquetaron al Ministerio de Educación de Chile para tome acción frente al incidente.