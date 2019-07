Discrepancias entre el Municipio de Guayaquil y el Ministerio del Interior por ‘condiciones’ del Plan Más Seguridad

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La firma del convenio para retomar el Plan Más Seguridad genera discrepancias entre el Gobierno Nacional y la Municipalidad de Guayaquil.

La alcaldesa de la ciudad, Cynthia Viteri, cuestionó la mañana de este miércoles 24 de julio del 2019 que el Ministerio del Interior no haya confirmado la firma del convenio para reactivar ese plan, pese a que días anteriores ya se había anunciado que la firma se realizaría en el marco de la sesión solemne por los 484 años de la Fundación de Guayaquil, este jueves 25 de julio.



"Hemos puesto todo sobre la mesa, el convenio no se ha llegado a concretar hasta el día de hoy. Si el Ministerio del Interior no quiere que Guayaquil colabore con la seguridad de Guayaquil, será responsabilidad de ellos", afirmó en su habitual enlace radial de los miércoles.

Viteri afirmó que se propuso que los sistemas de seguridad del ECU 911 y de la Corporación de Seguridad Ciudadana del Municipio se unan con la finalidad de disminuir los tiempos de reacción de los organismos de socorro.



"Aspiro que el presidente (Lenin Moreno) el día de hoy sepa lo que está sucediendo. Entienda que Guayaquil nuevamente ha puesto su colaboración y otra vez le están diciendo ‘no gracias’", cuestionó.



De acuerdo con Viteri, la urbe ha colocado sobre la mesa recursos, equipos, personal para la seguridad. Entre ellos más de 1 100 cámaras y una central telefónica que "está en camino". Para eso, el Cabildo destinó USD 8 millones para la adquisición de cámaras de vigilancia.

En seguridad, Guayaquil dio el primer paso y aprobamos 8 millones de dólares de nuestro presupuesto para comprar cámaras para colocarlas fuera de las escuelas, botones de pánico y tecnología, que permita proteger a la gente de la delincuencia. @FMRadioFuego — Cynthia Viteri (@CynthiaViteri6) July 24, 2019



"Se propuso que el ECU 911 esté unido en una sola central, les dijimos les compramos la central, no tienen recursos, les compramos la central; únanse a las 1 100 cámaras más las 200 aproximadas que estamos comprando, vamos a poner el mismo protocolo de antes, serán civiles, también habrá policías si lo desean...”.



A las 10:25, la ministra del Interior, María Paula Romo, reaccionó a través de su cuenta de Twitter. “Como lo he comentado con la alcaldesa no solo existe voluntad política, sino que esperamos que la cooperación con Guayaquil sea un ejemplo para la seguridad del país. La única diferencia al momento es nuestro pedido de que se respeten protocolos nacionales”. Y añadió extracto de la propuesta de la Corporación de Seguridad Ciudadana.

Romo pidió que se respetaran los protocolos nacionales. Viteri, en cambio, había dicho que esos protocolos ya se habían aplicado antes.



"Es lógico y es importante para el objetivo de seguridad. Si se comete un ilícito en el cantón Guayaquil, pero hay que trasladar la emergencia o la búsqueda a cantones y provincias aledañas, no podemos perder tiempo, tiene que hacerse con los procedimientos aplicables a nivel nacional", dijo Romo.



Además, según Romo, siguen trabajando para que estos detalles prácticos, pero fundamentales, estén listos cuanto antes. “La seguridad en Guayaquil y en cada rincón del país es objetivo común del gobierno y los GADs y superaremos cualquier obstáculo para conseguir los mejores resultados”.