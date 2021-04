Dirigentes analizan proceso sancionatorio a Jaime Vargas por respaldo a candidatura de Andrés Arauz

Dirigentes de la Ecuarunari y la Conaice, regionales de la Sierra y Costa de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), reiteraron que se mantiene la resolución del consejo de Gobierno, en donde se resolvió promover el voto nulo ideológico para la segunda vuelta de las elecciones generales.

Los representantes ofrecieron una rueda de prensa en Riobamba, este lunes 5 de abril del 2021, en respuesta a las declaraciones de Jaime Vargas, presidente de la Conaie en funciones prorrogadas, quien anunció públicamente que apoyará la candidatura de Andrés Arauz.



Carlos Sucuzhanay, presidente de la Ecuarunari, cree que Vargas “hizo mal” en manifestar que los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador han decidido apoyar la candidatura de Arauz. “Eso no ha sido una decisión, debía hacerlo de manera personal, individual, pero no atribuirse a las bases”.



Sucuzhanay aseguró que las bases de la Ecuaruanri y de la Conaie “están sumamente dolidas” y dijo que el presidente de la República que resulte electo en la segunda vuelta, donde se enfrentarán Andrés Arauz (Unes) y Guillermo Lasso (Creo-PSC), carecerá de legitimidad.



Javier Aguavil, titular de la Conaice, dijo que les deja “una tela de duda” las declaraciones de Vargas y aseguró que dentro de las comunidades se pudo haber generado una confusión. “Nosotros tenemos ya que ir al congreso y elegir al presidente o nueva directiva del consejo de gobierno de la Conaie. No se puede dar esta situación que a nombre de las nacionalidades el señor Jaime Vargas manifieste el respaldo al señor Arauz”.



Luz Namicela, presidenta de la Coordinadora de Organizaciones del Pueblo Kichwa Saraguro, dijo que no quieren que Vargas siga formando parte de la Conaie. “Realmente él para nosotros no existe, nos ha hecho mucho daño, nos ha defraudado como movimiento político, como movimiento indígena”.



Según Sucuzhanay, a quienes “traicionan el proyecto político” se abrirá un expediente, pero dijo que se respetará el derecho a la legitima defensa. “Tenemos nuestras propias formas de hacer justicia, tendremos que averiguar y acatar lo que dispone en el consejo político”.



La Conaie anunció que se realizará un congreso el próximo 1 de mayo, donde se efectuará un análisis y evaluación integral de la situación del movimiento indígena y de su brazo político, Pachakutik.