Directorio del Metro de Quito designó un gerente encargado

Jorge Yáñez es el nuevo gerente encargado de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito. La tarde de hoy, martes 23 de octubre del 2018, el directorio de esa empresa municipal se reunió para conocer sobre la renuncia del exgerente Mauricio Anderson.

La Alcaldía informó mediante un comunicado que Yáñez se ha desempeñado como gerente de Equipos e Instalación y gerente de Infraestructura en la Empresa Pública Metro de Quito.

En el mismo comunicado se informa que Yáñez asume el cargo después de ser electo por unanimidad. El directorio lo conforman Mauricio Rodas, alcalde de Quito; Alfredo León, secretario de Movilidad; Andrés Isch, secretario de Planificación, y los concejales Patricio Ubidia y Eduardo Del Pozo.



A esta reunión no asistió Patricio Ubidia por lo que se eligió a Yáñez con cuatro votos a favor.



En donde no hubo unanimidad fue en la aceptación de la renuncia de Anderson. El vicealcalde de Quito, Eduardo Del Pozo, señaló que ante la difusión de un documento de la Contraloría General del Estado (CGE) sobre el pedido de destitución de Anderson, debe solicitarse un pronunciamiento formal de esa entidad.



“Si la CGE se pronunció por la destitución de Mauricio Anderson, mal podría hacer el directorio en aceptar una renuncia”, indicó.



El resto de integrantes del directorio no dio paso a ese pedido. Sin embargo, según Del Pozo, hasta el momento no hay una declaración formal sobre el documento de la CGE en el Municipio por lo que su voto fue en contra de aceptar la renuncia. Se aprobó con tres de cuatro votos de los presentes.



El cambio en la gerencia de la Empresa Pública Metro de Quito se da después de que el jueves 18 de octubre, Anderson renunciara al cargo argumentando motivos personales. Tras esa decisión, el exfuncionario señaló que su decisión respondió a un pedido del alcalde de Quito, Mauricio Rodas.

Esta última declaración la hizo el viernes pasado. Allí dijo que el burgomaestre le habría dicho que no existía un problema jurídico ni económico sino de "sostenibilidad política".



El por qué de ese pedido tendría respuesta en las dos notificaciones de la CGE, en relación con el proyecto Metro de Quito.



Del Pozo expresó que en el directorio, Rodas informó que en pocas semanas enviará una terna de la cual saldrá el gerente definitivo de esa empresa municipal. Dentro de esa terna, según Del Pozo, puede estar el actual gerente encargado.

El Metro de Quito entrará en funcionamiento en diciembre del 2019. Actualmente registra un avance general del 77%.