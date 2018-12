Meng Wanzhou, directora deHuawei, pide ser liberada bajo fianza en Canadá por motivos de salud

LEA TAMBIÉN

La alta ejecutiva del gigante chino de telecomunicaciones Huawei arrestada en Canadá a solicitud de Estados Unidos pidió el lunes 10 de diciembre del 2018 a un tribunal de Vancouver ser liberada bajo vigilancia por motivos de salud aunque no hubo ninguna decisión y su audiencia continuará el martes 11 de diciembre del 2018.

Mientras Pekín viene intensificando las protestas por el arresto y los pedidos de libertad de Meng Wanzhou, directora de finanzas de Huawei, el tribunal levantó la audiencia del lunes sin anunciar ninguna decisión y resolvió continuar el martes.



Meng Wanzhou enfrenta cargos de fraude relacionados con supuestas violaciones de las sanciones que Estados Unidos mantiene contra Irán y ha estado esperando la decisión de la fianza del tribunal canadiense.



Fue detenida en Vancouver el 1 de diciembre del 2018 para una posible extradición mientras cambiaba de avión durante un viaje de Hong Kong a México. La justicia estadounidense ha reclamado su extradición por “conspiración para estafar a varias instituciones financieras ” .



Su arresto ha enfurecido a Pekín, sacudido los mercados de valores y aumentado las tensiones en medio de una tregua en la guerra comercial entre Estados Unidos y China.



Vigilancia estricta



En una declaración jurada de 55 páginas, Meng dijo que desde su detención había estado siendo tratada por hipertensión.



“Sigo sintiéndome mal y me preocupa que mi salud se deteriore mientras estoy encarcelada”, señaló en la declaración jurada.



Meng sostuvo que había sufrido numerosos problemas de salud, incluida una cirugía para el cáncer de tiroides en 2011.



“ Deseo permanecer en Vancouver para impugnar mi extradición y refutaré las acusaciones en el juicio en Estados Unidos si me entregan en última instancia ” , dijo.



La hija del fundador del Grupo Huawei, el segundo líder mundial en venta de celulares inteligentes y equipos de telecomunicaciones, dijo que está lista para someterse a estrictas medidas de vigilancia durante el proceso.



Meng acordó que si es liberada entregaría su pasaporte y se sometería a un control de monitoreo con brazalete electrónico, además de pagar una fianza de unos USD 10 millones, en espera del resultado de la solicitud de extradición.



Uno de sus abogados, David Martin, explicó que si Meng es liberada, ella pagaría todos los costos de su supervisión de 24 horas, que se asignaría a dos compañías de seguridad privadas.



Martin dijo que mientras espera los resultados judiciales, Meng viviría en una de las dos propiedades elegantes de Vancouver, que posee con su esposo. Además, aseguró que no correría el riesgo de “ avergonzar ” a su país huyendo.