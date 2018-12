Dinero que financia a los narcos en Manabí llega de Colombia y México

LEA TAMBIÉN

La playa de Jaramijó está vacía. A la orilla del mar hay una lancha sin motor, aparentemente abandonada.

A 200 metros está el muelle de pesca, en donde hay barcos varados. Su acceso es restringido. De los operativos realizados, Inteligencia sabe que a este sector de Manabí llegan emisarios de los narcos, con dinero en efectivo para financiar todo lo que implica el envío de droga.



En julio del 2018, en ese cantón se reportó el decomiso de USD 376 000. Ese dinero estaba camuflado en el doble fondo de la caja de cambios de una camioneta 4x4 que conducía un pescador. En el portaequipaje había una maleta negra con billetes. Las investigaciones determinaron que el dinero era para financiar envíos de droga.



Los narcos movilizan los billetes, vía terrestre, desde Ipiales. Ingresan por el Puente Internacional de Rumichaca, bajan por Tulcán, Ibarra, Quito, Santo Domingo de los Tsáchilas y llegan a Manabí. Estos detalles fueron recopilados tras realizar incursiones antidrogas.



Las mafias usan vehículos donde adaptan compartimientos para ocultar los billetes. Los escondites pueden ser el tablero del auto, los neumáticos, debajo de los asientos o un doble fondo en el techo de los carros.



Esa plata también se usa para comprar combustible y abastecer a las lanchas que trasladan los cargamentos y para pagar a los pescadores.

En el 2017, los policías encontraron en Manta USD 3,2 millones que pertenecían a alias ‘Gerald’. Foto cortesía

A inicios de este año, el 6 de enero, agentes decomisaron USD 4 000 a siete personas que estaban en el puerto de Jaramijó. A más del dinero, los sospechosos transportaban 133 kilos de marihuana.



El 9 de noviembre pasado, en la vía Portoviejo-Manta hubo otro hallazgo. Una camioneta de alta gama fue encontrada abandonada a un costado de la vía y dentro del tablero estaban escondidos USD 100 000. La procedencia del dinero y su uso todavía están en investigación.



En abril de este año, la esposa de alias ‘Gerald’ (deportado a Estados Unidos por drogas) fue detenida con USD 7 000 en Manta.



El dinero estaba guardado en un sobre café dentro de su cartera. Después de un proceso judicial, ella fue procesada el 13 de noviembre por el delito de enriquecimiento privado no justificado.



De enero a noviembre de este 2018, la Unidad Antinarcóticos decomisó en Manabí USD 455 650. En ese monto no constan las propiedades y los bienes muebles e inmuebles incautados. El año pasado, en esa provincia se decomisaron USD 3,2 millones. El motivo: la captura de alias ‘Gerald’ y el descubrimiento de tres caletas.



Manta es una ciudad comercial, por donde transitan autos con vidrios polarizados. Los investigadores rastrean esos automotores sospechosos y dicen que según la cantidad de dinero encontrado se sabe si el dinero es para financiar el bodegaje y el transporte de narcóticos o son las ganancias obtenidas en esta actividad ilícita.



Montos menores a USD 500 000 sirven para montar toda la logística ilegal. Cantidades superiores son las ganancias de los narcos.



En el 2017, a escala nacional se decomisaron al menos USD 20,1 millones relacionados con el narcotráfico. En este año van 2,4 millones.



Policías dicen que por Manta y Jaramijó se mueve más dinero ilícito. Pero también se ha encontrado dinero en otros sitios. En el 2017, por ejemplo, en San Mateo, una playa ubicada al sur de Manta, se descubrieron USD

100 000 en efectivo. En febrero del 2016, cerca de Chone, cinco personas tenían en su poder USD 600 000.



El dinero provino de Colombia, ingresó por Tulcán y tenía como destino Manta. Los billetes habían sido escondidos en la llanta de emergencia del automotor en el que viajaban.



Los dineros decomisados al narcotráfico se depositan en una cuenta única del Banco Central. Ahí permanecen hasta que un juez determine la legalidad o ilegalidad. En caso de demostrarse que es producto del narcotráfico, pasan a las arcas del Estado.



Desde México también llega dinero ilícito, según Inteligencia. Su personal identificó el uso de plataformas digitales informales que tienen nexos con empresas legales y otras de papel que son abiertas en el Ecuador. Los fondos se transfieren a estas firmas asentadas en el país.



En julio del 2017, durante una investigación, se determinó que emisarios mexicanos llegaron al país para hacer nexos y contactar negociaciones para el envío de droga al exterior.



Un año después fueron detenidos en un operativo que involucró a cuatro países.



Los extranjeros no llegaron con dinero en efectivo, sino que habían realizado transferencias. Sin embargo, eran seguidos por agentes que ya tenían información.



En el 2016 estalló el caso de los pescadores artesanales reclutados por narcotraficantes. En ese entonces se conoció que por cada viaje a Centroamérica recibían hasta USD 70 000. La Policía los capturaba en aguas internacionales.