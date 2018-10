Se cumplen nueve años de la primera caída de un Dhruv de la FAE

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El antecedente es Angostura. En marzo de 2008, después del bombardeo a la localidad fronteriza ubicada en Sucumbíos, ataque en el cual falleció el Comandante del bloque sur de las FARC Raúl Reyes, la Junta de Defensa Nacional declaró como “emergente” la compra de siete helicópteros para la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).

En agosto de ese mismo año, se concretó la compra de siete HAL Dhruv indios, fabricados por la firma Hindustan Aeronautics Limited. Estos helicópteros se encontraban en la lista del concurso que el Comité de Adquisiciones de la FAE abrió desde 2007.



Para aquel entonces, el general Jorge Gabela era Comandante General de la institución y el concurso se declaró desierto, pues ninguno de los modelos que concursaban se ganaron la confianza del General. Un año después, Gabela ya estaba retirado y su sucesor, el general Rodrigo Bohórquez, concretó la compra de los helicópteros indios.



El general Gabela fue asesinado en su casa en Samborondón el 19 de diciembre de 2010. Aunque en un inicio se manejaba la hipótesis de un intento de asalto, un tercer informe de la investigación realizado por el perito argentino Roberto Meza, desclasificado en mayo de 2018, sugiere indicios de “delincuencia organizada”.



La oferta de HAL era de USD 50,7 millones por siete helicópteros. Esta cotización fue la menos costosa. De hecho, era un 32% inferior a la oferta realizada por la firma israelí Elbit, que después de HAL era la propuesta más barata.



Cada 27 de octubre se conmemora el Día de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. En 2009, la institución cumplía 89 años desde su fundación. Como todos los años, un desfile aeronáutico fue preparado en la Base Aérea Mariscal Sucre (antiguo aeropuerto de Quito).



En estas demostraciones, se muestran algunas de las aeronaves y helicópteros que más se destacan en los hangares de la Fuerza Aérea. Los siete Dhruv tenían menos de un año de uso por parte de los pilotos de la FAE y uno de ellos fue exhibido en vuelo durante la ceremonia de aniversario. El vuelo del helicóptero no duró mucho.

Fotos: Archivo Vicente Costales / EL COMERCIO



Poco después de su despegue, el aparato se estrelló contra la pista de aterrizaje. Un fotógrafo de EL COMERCIO estuvo presente en la ceremonia y alcanzó a disparar una secuencia de imágenes del accidente. No se registraron fallecidos y, en aquel entonces, se determinó que el contratiempo se había producido por una falla humana.



Sin embargo, este no fue el primer siniestro de un Dhruv (tampoco sería el último). En febrero de 2007, durante un desfile militar en India, uno de estos modelos se estrelló durante una maniobra y ocasionó la muerte del copiloto. El piloto sufrió heridas de gravedad, según informó en aquel entonces la prensa india.



Pasaron el tiempo y los helicópteros Drhuv siguieron accidentándose. De los siete que adquirió la Fuerza Aérea, cuatro se estrellaron. El segundo fue el helicóptero presidencial, que se precipitó al suelo en Chimborazo el 20 de febrero de 2014 mientras cubría la ruta Guayaquil-Quito. En aquel siniestro fallecieron tres militares.



El 13 de enero de 2015, durante una misión de entrenamiento, un tercer Dhruv cayó sobre un reservorio en Chongón, cerca de Guayaquil. En aquella ocasión, los ocupantes del helicóptero no presentaron lesiones de gravedad.



La FAE ni siquiera había alcanzado a divulgar un pronunciamiento público sobre el incidente y, ese mismo mes, otro Dhruv sufrió un siniestro. El hecho se registró el 27 de enero de 2015 en el helipuerto de Tena (Napo). En aquella ocasión no se reportaron víctimas mortales, pero dos personas resultaron heridas.