76 presos, incluidos 40 brasileños, escaparon de una cárcel de Paraguay

Un total de 76 presos -40 brasileños y 36 paraguayos- pertenecientes en su mayoría a un mismo grupo criminal se fugaron de una cárcel de la ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero, en la frontera con Brasil, informó este domingo 19 de enero del 2020 la Policía.

“El escape se produjo la madrugada del domingo por un túnel construido” por los presos, informó la comisaria Elena Andrada, portavoz de la Policía.



“Nuestros mejores hombres se trasladaron a la frontera para tentar la recaptura de los reclusos”, agregó.



La mayoría de los fugados son integrantes del Primer Comando Criminal, considerada como la mayor banda de traficantes de drogas y armas de Brasil.

#ULTIMOMOMENTO



Por un túnel que mide más de 20 metros se fugaron 91 miembros del PCC (Primer Comando Capital). Los mismos estaban recluidos en el pabellón B de la penitenciaria de Pedro Juan Caballero.



📹 GENTILEZA pic.twitter.com/9bwEMSSiAQ — Diario Crónica Py (@diariocronicapy) January 19, 2020 placeholder



Cinco camionetas en las que se fugaron parte de los reclusos fueron encontradas incendiadas en Ponta Porá, en el lado brasileño de la frontera, reportó la portavoz.



Pedro Juan Caballero, situada a unos 500 km al noreste de Asunción, está separada de la fronteriza Ponta Porá por una avenida limítrofe.



Entre los reclusos fugados se encuentran criminales que participaron en una masacre entre pandillas en la cárcel de San Pedro el 16 de junio del año pasado, donde murieron decapitados 10 presidiarios, precisó la funcionaria.



“Este es un trabajo de varias semanas. Es evidente que el personal sabía y no hizo nada”, dijo la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, en declaraciones a periodistas.