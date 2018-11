Detienen a italianos sospechosos de corrupción citados por periodista eslovaco asesinado

LEA TAMBIÉN

La policía eslovaca anunció este jueves, 1 de marzo, que detuvo a varios empresarios italianos citados en una investigación sobre corrupción de alto nivel del periodista asesinado Jan Kuciak, quien sospechaba que tenían vínculos con la mafia.

“Puedo confirmar que esas redadas y detenciones se realizaron en varios lugares”, indicó a los periodistas el comandante de la policía eslovaca, Tibor Gaspar. Agregó que los detenidos eran “personas mencionadas” por Kuciak en conexión con “la pista italiana”.



“Se incautaron pruebas tangibles y se arrestaron personas, que serán interrogadas”, añadió.



Las operaciones de la policía tuvieron lugar en Michalowice, en el este de Eslovaquia.



Según medios eslovacos, se trataría del empresario italiano Antonino Vadala y de varios miembros de su familia, que según Jan Kuciak, tendría vínculos con la mafia calabresa 'Ndrangheta.



Los cuerpos de Jan Kuciak y de su compañera, acribillados a balazos, fueron descubiertos el domingo (25 de febrero del 2018) en su casa de Velka Maca, a unos 65 kilómetros al este de Bratislava.



En un artículo periodístico no terminado y publicado el miércoles por la página aktuality.sk, Jan Kuciak mencionaba casos de fraude fiscal relacionados con el empresario italiano y el entorno del primer ministro eslovaco, Robert Fico.



El miércoles, dos colaboradores cercanos de Fico dimitieron de sus puestos. Uno de ellos era Maria Troskova, una asesora del primer ministro a la que Kuciak acusó de tener vínculos con el empresario italiano.



El asesinato provocó una gran conmoción en Eslovaquia. Un millar de personas se manifestaron el miércoles delante de la sede del gobierno. Se han anunciado más protestas contra la corrupción en los próximos días.





Se confirma la huella de la mafia en asesinato de periodista eslovaco

Una red de la mafia italiana podría estar detrás del asesinato de un periodista eslovaco y de su prometida, según informaron ayer, 28 de febrero, los medios locales.



El último reportaje de Jan Kuciak exponía esta complicada red con vínculos con algunos altos funcionarios del Gobierno eslovaco. El texto, que quedó sin concluir, fue publicado por los medios eslovacos en colaboración con el portal Aktuality.sk, para el que trabajaba el periodista.



La editorial anunció la publicación del texto también en inglés y en alemán. El ministro de Cultura eslovaco, Marek Madaric, quien denunció en numerosas ocasiones el nepotismo y la corrupción, anunció ayer su dimisión.



"Tras el asesinato de un periodista no me puedo imaginar seguir siendo con tranquilidad el jefe de este ministerio, que también es responsable de los medios", dijo.



Madaric ya había denunciado hace tiempo los vínculos de criminales con la política y exigió la dimisión del ministro del Interior, Robert Kalinak.



Kuciak, de 27 años, y su prometida, Martina Kusnirova, aparecieron asesinados a tiros la noche del domingo en su casa en el pueblo de Velka Maca, en el distrito de Galanta, en el oeste del país.



Según la Policía, recibieron disparos en la cabeza y el pecho al estilo de una ejecución.



El ministro del Interior Kalinak ofreció una recompensa de un millón de euros para aquel que aporte pruebas que apunten al o a los autores. El dinero fue presentado en gruesos fajos de billetes de 50 y 100 euros, que cubrían una mesa.



Según las investigaciones de Kuciak, unos presuntos miembros de la mafia italiana 'Ndrangheta se habían especializado en la evasión del impuesto sobre el valor añadido en el este de Eslovaquia y en el fraude para obtener subsidios de la Unión Europea (UE).



Cuando el martes (27 de febrero) se produjo un incendio en la oficina de recaudación de la capital regional Kosice, algunos medios especularon con que no era una coincidencia. Sin embargo, solo ardió el tejado y no se vio afectado ningún documento.



Si la investigación de Kuciak resulta estar en lo cierto, cuatro familias italianas habrían desviado fondos estatales y subsidios de la UE y habrían mantenido vínculos con políticos del partido social demócrata en el Gobierno y habrían introducido a sus contactos directamente en la oficina del jefe del Gobierno, Robert Fico, para proteger sus negocios.



Así habrían podido acceder a secretos de Estado. Según las investigaciones del periodista, la asistente personal de Fico, Maria Troskova, había trabajado previamente para empresas italianas que estuvieron en el punto de mira de la Justicia italiana por sus vínculos con la mafia.



El partido húngaro-eslovaco Most-Hid, también en el Gobierno, exigió este miércoles consecuencias políticas. Todos los diputados que sean sospechosos de estar en contacto con la mafia deberían ser apartados de sus puestos hasta que se aclare el caso, exigió.



La oposición pidió el despido del ministro del Interior y del jefe superior de Policía.



La Policía eslovaca anunció el lunes su intención de colaborar con las autoridades italianas. También lo hará con la Policía checa porque una periodista checa está amenazada.



Esta trabajó junto a Kuciak en la parte checa y eslovaca de los denominados 'Panama Papers' y también investiga sobre las conexiones con la mafia.



Junto a los cuerpos de los fallecidos se dejaron unos cartuchos, lo que suele ser un mensaje de que habrá más víctimas. En el mundo del periodismo se están comparando estos asesinatos con el de la periodista de investigación maltesa Daphne Caruana Galizia, que murió el pasado 16 de octubre por un coche bomba.



Al igual que Kuciak y su colega checa, quien no dará entrevistas por su delicada situación, Galizia informó sobre los 'Panama Papers', políticos corruptos y la 'Ndrangheta.