39 detenidos de Guayaquil llegaron a la cárcel de Ambato tras múltiple asesinato; militares vigilan el lugar

Al menos 39 reos del Centro de Privación de Libertad Masculino Guayas N° 4 fueron trasladados hasta Centro de Rehabilitación Social de Ambato la madrugada de este viernes 26 de febrero del 2021.

La movilización ocurrió luego de los amotinamientos presentados en cuatro cárceles de país, donde 79 reos fueron asesinados.



Richard Carolys, comandante de la Subzona de la Policía de Tungurahua, confirmó el arribo de los detenidos hasta Ambato. "Estamos yendo a la cárcel de la ciudad para conocer la situación actual".



Indicó que recibió una llamada telefónica informándole del traslado de los 39 presos.



"Las seguridades en el centro carcelario de Ambato están reforzadas desde el día que se dieron las alertas de amotinamiento en las cárceles del país. Estamos alertas ante cualquier situación con las unidades élite", dijo Carolys.



En los exteriores de la cárcel de Ambato el movimiento fue mínimo. Un grupo de policías vigilaba los ingresos y no se impidió el tránsito vehicular por la avenida Cordillera del Cóndor, ubicada al oriente del centro de Ambato, donde se levanta el complejo carcelario.



A la par, en los alrededores de la cárcel un grupo de militares de la Brigada Blindada Galápagos efectuaban un operativo de control de armas, municiones y explosivos. También de vigilancia del perímetro del recinto para evitar posibles fugas.



Byron Ushca, responsable de los operativos, indicó que las requisas se realizan a las personas que ingresan a la cárcel y los vehículos que circulan por el sector para mantener la seguridad de la zona.



Indicó que también apoyaron a la policía en la madrugada en que arribaron los detenidos y así evitar posibles desmanes.



Mientras las autoridades de Tungurahua se mostraron sorprendidos por la llegada de los reos hasta Ambato.



La gobernadora Gabriela Rodríguez dijo que no se informó del traslado. "Me enteré a las 04:20 que me informó el Comandante de la Policía. No es solo en Ambato también los llevaron a Riobamba y otras ciudades del país".



Afirmó que esa decisión se adoptó en la SNAI, por eso se solicitó que se refuercen las seguridades con el Ejército y la Policía.



Al Director de la Cárcel se pidió informes sobre el número de detenidos que se encuentran al momento, el lugar dónde se alojó al nuevo grupo y cómo se encuentran las seguridades internas que son de su competencia.

"Vamos a reforzar las seguridades, porque lo que necesitamos es que se mantenga la tranquilidad. Hemos tenido problemas en la cárcel de Ambato, pero no de esta magnitud. El único amotinamiento que tuvimos fue cuando se dieron las afecciones por la pandemia", afirmó Rodríguez.