Profesor condenado por el caso ‘El Principito’ es capturado

El profesor de natación condenado por agredir sexualmente a Lucas (nombre protegido) cuando tenía 5 años en un colegio de Quito fue capturado la mañana de este sábado 11 de mayo del 2019.

El docente fue sentenciado a 22 años de cárcel el 9 de enero del 2018, luego de que la Corte Nacional de Justicia ratificara su culpabilidad en casación. Sin embargo, el hombre, investigado desde el 2014 por los hechos perpetrados contra el pequeño, en el llamado caso ‘El Principito’, logró evadir la prisión a través de distintas argucias.



En agosto del 2016, un juez ordenó medidas sustitutivas a la prisión en contra del hombre (que llegó a tener como defensor al abogado del entonces presidente Rafael Correa) y dispuso que se presentara periódicamente ante operadoras de Justicia.



Sin embargo, la defensa que representa a la familia de ‘El Principito’ considera “más que extraño” que el docente dejara de presentarse cada lunes en el edifico de los Tribunales Penales de Pichincha, en el norte de Quito, y que las autoridades nunca lo alertaran. Recién a finales del 2017 hubo un pronunciamiento.



¿Por qué le otorgaron medidas sustitutas a la prisión?

En casos de delitos sexuales, el Consejo de la Judicatura sanciona a jueces que no ordenan la prisión de personas acusadas. Según el Código Orgánico Integral Penal “prima el interés del menor de edad”.



Durante cuatro años de proceso, el profesor, identificado después de la sentencia en casación como José Valdivieso Larco, no fue detenido.



En el colegio donde laboraba hubo profesores que lo defendieron. Anne Malherbe, esposa del entonces presidente Correa, acudió hasta los exteriores de la Corte de Justicia de Pichincha en febrero del 2017. El profesor había apelado a la sentencia de primera instancia, que lo condenó a 22 años, y la Corte Provincial debía definir si ratificaba o no ese fallo.

Anne Malherbe (chompa blanca), esposa del entonces presidente Rafael Correa y profesora, participó en un plantón frente a la Corte de Pichincha en febrero del 2017 para defender a Valdivieso Larco. Foto: Archivo EL COMERCIO.



El día programado para la audiencia, Malherbe -quien no participaba en actos públicos- apareció frente al edificio junto a un grupo de profesores para defender la inocencia del docente.



Tanto ese Tribunal, como la Corte Nacional de Justicia (después de que Valdivieso Larco apelara a la sentencia en segunda instancia) hallaron culpable al acusado de la agresión sexual a Lucas.

Desde la sentencia en casación, en enero del 2018, el denominado Bloque de Búsqueda de la Dirección Nacional de la Policía Judicial estuvo tras el prófugo.



El jefe de esta Dirección de la Policía, Carlos Alulema, dijo este sábado que la captura se produjo en un domicilio ubicado en el sector de la Kennedy, en el norte de Quito.



Esta mañana, tras su detención, fue llevado a la Unidad de Flagrancias, en Quito. La Policía dice que José Valdivieso Larco era el octavo más buscado en Ecuador.



La ministra del Interior, María Paula Romo, también se refirió a la captura del profesor en Twitter: “Importante mensaje contra la impunidad. Se trata del ciudadano sentenciado en el caso de El Principito”.