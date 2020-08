Más de medio millón de cigarrillos de contrabando fueron destruidos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Este martes 25 de agosto del 2020, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) del Municipio de Quito informó de la destrucción de aproximadamente medio millón de cigarrillos provenientes del contrabando.

Este material fue incautado en 600 operativos realizados por la Agencia en varios sectores del Distrito. Tras estas acciones se levantaron 428 actos de inicio por comercio no regularizado de cigarrillos.



“Estos controles se han llevado a cabo en diferentes puntos de la ciudad donde abunda la presencia de vendedores de cigarrillos, los cuales presuntamente entran al país mediante redes de contrabando, sin cumplir con las debidas obligaciones fiscales; uno de estos sectores es el Centro Histórico, específicamente en el sector de El Tejar”, señala una información de la AMC.



Además, dice, diversas estadísticas señalan que aproximadamente el 30% de comerciantes no regularizados en las calles de Quito expende cigarrillos.



“Existen alarmantes cifras que demuestran que entre 2015 y 2018 los cigarrillos expendidos de manera ilegal en el país pasaron de 18%al 55%; esto significa que uno de cada dos cigarrillos comercializados en el Ecuador, no cumplieron con sus obligaciones fiscales y aduaneras para ingresar al país. Estas cifras pueden ser traducidas en una pérdida de USD 141 millones en impuestos que la industria tabacalera debería pagar”.



Personal de la Agencia, del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Quiport procedieron a la destrucción de las más de 500 000 unidades de tabaco.

“A más de la emergencia que vivimos y los grandes esfuerzos que hacemos por evitar aglomeraciones y proteger la vida de los quiteños; esto también es una cuestión de salud pública, puesto que son productos que no poseen registro sanitario y presuntamente ingresaron de contrabando”, afirma Estefanía Grunauer, supervisora de la AMC.