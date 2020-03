Buses, paradas y estaciones del transporte municipal de Quito serán desinfectados a diario

LEA TAMBIÉN

Amonio cuaternario de cuarta o quinta generación fue el desinfectante que eligió el Municipio de Quito para realizar una desinfección diaria de 250 unidades del trolebús y Ecovía y 109 estaciones y paradas del sistema metropolitano de transporte público. Esta es una de las medidas preventivas que la Alcaldía tomó tras conocerse los primeros casos de covid-19 o enfermedad por coronavirus registrados en el país.

Este lunes 2 de marzo del 2020, personal de la Empresa de Transporte de Pasajeros mostró cómo se realizará esta tarea diaria, en una de las unidades que llegó a la Estación El Recreo, en el sur de Quito. Según Lenin Mantilla, secretario de Salud, usualmente se desinfecta todo el sistema cuatro veces el año, siguiendo normativas internacionales. Pero debido a la epidemia por coronavirus se decidió intensificar esta tarea, para evitar una posible propagación de la enfermedad en el Distrito Metropolitano.



Se eligió el amonio cuaternario en lugar del hipocorito porque el segundo es corrosivo y podía dañar las superficies. La idea es matar al virus que suele vivir en superficies de aluminio, plástico o madera, pero sin causar problemas a los usuarios del servicio.



Además, ayer en estaciones como la de El Labrador y El Recreo, el Municipio colocó dispensadores de gel antibacterial para que los pasajeros y el personal lo usara en sus manos. Sin embargo, Mantilla recordó a los usuarios que el alcohol o el gel son útiles pero no reemplazan a la medida preventiva principal: un lavado correcto de las manos.



Evelyn Herrera y Daniel Fuertes utilizaron varios buses, desde Carcelén hacia el centro. En una unidad del Trole contaron que no encontraron dispensadores de alcohol ni gel en las paradas del sistema municipal, pero supieron que podían usarlo en las estaciones grandes.

Una mujer que entrega los tiquetes a los usuarios del transporte se mostró preocupada porque al personal no le habían entregado mascarillas, gel ni guantes. Ella prefirió no difundir su nombre, pero señaló que constantemente tocan manos de usuarios que les entregan el pasaje y les reciben sus boletos. Por eso espera que pronto la Empresa de Transporte de Pasajeros les entregue protección.



En El Labrador, Mateo E. y Álex T., estudiantes de la escuela República de Bolivia, dijeron que sus maestros les han explicado que deben lavarse las manos con agua y jabón constantemente, especialmente cuando lleguen a la casa o a la escuela o cuando hayan usado buses. Ellos compraron papas fritas en una máquina dispensadora, pero antes de comerlas, usaron el gel de la estación.



Mantilla explicó que la ciudad no puede entregarle gel antibacterial a todos los ciudadanos, pero se están tomando medidas paulatinamente, según protocolos internacionales que reciben de la Coordinación Zonal 9 del Ministerio de Salud. Aclaró que es esta institución el ente rector en el tema y el Municipio sigue lineamientos y colabora, dentro de sus competencias.



Por ello, la Secretaría de Salud coordina acciones en las paradas y estaciones del sistema municipal de transporte. Y, adicionalmente, presta apoyo en las terminales terrestres y en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, que están a cargo del Ministerio de Salud.



El Municipio adquirió cámaras térmicas que permiten detectar personas en estado febril que lleguen al país vía aérea, para que los médicos del Gobierno Nacional sigan los protocolos. Tanto en esta tarea como en la desinfección de buses y estaciones, el personal cuenta con equipo de protección, para evitar posibles contagios.



Además, la Secretaría de Salud está trabajando con la Secretaría de Comunicación del Municipio para usar todos los mecanismos de los que disponen para difundir medidas preventivas a la ciudadanía. Esto incluye televisores y puntos de información en mercados, instituciones educativas y dependencias municipales y en las Administraciones Zonales.



Explicó que durante todo febrero y lo que va de marzo, más de 80 000 ciudadanos han recibido el mensaje sobre la prevención ante el coronavirus. El objetivo es sensibilizar a la gente y concienciarla sobre este virus y la enfermedad que provoca, para que la gente adquiera el hábito de lavarse las manos, pero evitando que se genere un estado de alarma. Esta -dijo Mantilla- es una tarea que requiere de una corresponsabilidad entre la ciudadanía y las autoridades.



Por ello, las medidas se han ido tomando de acuerdo con el aumento de alertas emitidas por la Organización Mundial de la Salud. En cada etapa, señaló Mantilla, se evalúan escenarios y se implementan medidas. Por eso, actualmente el Municipio evalúa la posibilidad de ampliar la desinfección del sistema de transporte a otros espacios públicos, para ver la forma de atacar posibles focos con hidrolavadoras, por ejemplo.