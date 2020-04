Marzo de 2020 afectó el desempeño del primer trimestre

LEA TAMBIÉN

La crisis sanitaria que se produjo en el mundo a causa del coronavirus impactó negativamente en varios sectores productivos del país durante el primer trimestre de este 2020.

Las limitaciones decididas por el Gobierno a partir de mediados de marzo pasado han impedido que ciertas industrias operen de manera regular e, incluso, en ciertos casos como el turismo o la construcción, que hayan paralizado sus actividades, según representantes de estos sectores.



En esa situación se encuentran también las florícolas, cuyos envíos cayeron un 95% en marzo.



Aunque la producción petrolera se mantiene operativa, esta registra cifras negativas, porque el precio del crudo ha caído en el mercado internacional, ante una menor demanda. Esto también ocurre con las ventas y el comercio de ciertos productos agroalimenatarios.



Para dar alivio a las microempresas, empresas de Galápagos, negocios relacionados con el turismo y exportadores, el Gobierno resolvió diferir el pago del Impuesto a la Renta (IR) e impuesto al valor agregado (IVA).



Otras actividades, consideradas esenciales o estratégicas como la venta de alimentos, medicinas, financieras, minería, pese a las restricciones, advierten mejoras. El sector bananero cree que tendrá un desem­peño positivo, por el aumento de 18% de los envíos en enero y a que no se prevén caídas en febrero y marzo. La exportación minera generará también más recursos.



Envíos de banano no se frenan; florícolas, en crisis



La emergencia no afectó a todos los exportadores por igual. Pese a las dificultades logísticas, el banano tendrá un desempeño positivo, por el aumento de 18% de los envíos en enero y porque no se prevén caídas en febrero y marzo. Según productores de El Oro, la demanda de camarón se mantiene, pero en el país hay problemas de entrega de insumos porque las empacadoras laboran a un 50%.



No es el caso de las flores, cuyos envíos cayeron 95% en marzo, sin perspectivas de mejora en el mediano plazo. Alejandro Martínez, titular de Expoflores, dice que luego de la emergencia el sector requerirá medidas que mejoren competitividad.

El precio del crudo bajó; se exportaron más minerales



El precio promedio del petróleo ecuatoriano, entre enero y el 27 de marzo pasado, se ubicó en USD 40,40 el barril, según el Sistema Nacional Información (SNI). Este monto está por debajo de los USD 51,30 establecidos en el Presupuesto fiscal. Esta baja se explica porque se redujo la demanda de crudo por el covid-19. Y la OPEP y sus aliados no han logrado acuerdo para reducir la producción.



Mientras tanto, las exportaciones mineras registraron un incremento de alrededor 1,1% en los dos primeros meses del año en relación con el mismo período del 2019. En total fueron USD 372,3 millones, informó el Viceministerio de Minas.

USD 350 millones al día pierden las empresas



Las empresas de alimentos y medicinas son las menos afectadas del sector industrial. Así, por ejemplo, la firma Oriental® cumplió sus expectativas comerciales este trimestre. La directora de la Unidad de Alimentos, Yuri León, dijo que la ventaja es que sus dos fábricas de Quevedo y La Maná están en el centro del país, lo que permitió cumplir con el abastecimiento ante la alta demanda alimenticia.



En cambio, la presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano, Caterina Costa, dijo que el resto de sectores está muy afectado. Calculó que la actividad empresarial pierde USD 350 millones al día porque no se produce, no se vende ni se cobra.

Crédito para pago de sueldos creció en marzo



Julio José Prado, titular de la Asociación de Bancos Privados (Asobanca), dijo que hasta febrero, el crédito y los depósitos crecieron a un mejor ritmo que en el 2019. Hasta febrero, los depósitos subieron 9% y el crédito, 10%. Pero la para de actividades puede generar una caída en los depósitos en marzo y ser mayor en abril, dijo.



Por la emergencia se incrementaron las solicitudes de crédito comercial de corto plazo (menor a tres meses), según Asobanca. Prado explicó que los negocios están usando estos préstamos para pago de nómina y capital de trabajo. La banca espera que las medidas de refinanciamiento eviten que la morosidad crezca.

Las ventas tendrán una contracción mayor



En el primer trimestre, el sector de la construcción ha experimentado una mayor contracción por la crisis sanitaria del coronavirus y por la situación económica del país.



Silverio Durán, expresidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, mencionó que en este sector está “paralizado”, porque es difícil implementar medidas como el teletrabajo. Para ejecutar obras se requiere de la presencia de obreros, profesionales y abastecimiento de insumos.



Además, hay una menor demanda de soluciones habitacionales y obras públicas. Pese a esto, en enero y febrero se recaudaron USD 79,8 millones por esta actividad, según el SRI.

Agro y ganadería no se frenaron en crisis sanitaria



Cambios en el clima afectaron al sector agrícola durante enero y febrero, lo cual se reflejó en una menor recaudación tributaria. Marzo, en cambio, estuvo marcado por los problemas logísticos para la distribución de productos generados por gobiernos locales en el marco de la emergencia por el covid-19. Pese a ello, el sector sigue operando, explicó Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura.



Para afrontar esa situación, el Ministerio del ramo implementó corredores logísticos, que incluyen puntos de desinfección. Sectores como el ganadero y avícola tampoco pararon operaciones durante la emergencia.

200 000 plazas en riesgo en el sector turístico



Las limitaciones de movilidad han afectado al sector de alojamiento, restaurantes, aerolíneas y otros operadores. Según Holbach Muñetón, titular de la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador, la industria está parada, antes de marzo se operaba al 70%. “Si no hay medidas, las firmas quebrarán y se perderán 200 000 plazas”.



Solo un 30% de los restaurantes en Pichincha funciona, porque no todos entregan a domicilio, dijo Diego Vivero, vicepresidente del gremio.



Las comunicaciones, en cambio, tuvieron un buen desempeño hasta febrero. En ese período se recaudaron USD 19 millones más en tributos frente a iguales meses del 2019.