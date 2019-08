¿Quién es responsable de la derrota de Macri en Argentina? Jaime Durán Barba escribe: ‘Hay que aceptar lo que ocurrió’

LEA TAMBIÉN

Tras la aplastante derrota sufrida por el mandatario argentino, Mauricio Macri, en las elecciones primarias del domingo 11 de agosto del 2019, que complica sus posibilidades para las presidenciales de octubre próximo, analistas señalan que su estrategia de comunicación y la excesiva confianza en las encuestas fueron letales.

Jaime Durán Barba es el principal asesor de Macri en materia de comunicación y, según el encuestador y estratega político argentino Felipe Noguera, el ecuatoriano pasó por alto un tema gravitante para Argentina: la economía.



“Lo que le pasó a Durán Barba me pasó a mí también. Es un error que yo he cometido hace años, pero aprendí: no se puede dejar en las mismas manos el asesoramiento estratégico y las encuestas que deben verificar si ese asesoramiento está dando resultado”, señaló Noguera en declaraciones recogidas por Infobae.



Noguera es argentino, fue socio y discípulo en su juventud del sociólogo Manuel Mora y Araujo, que también fue profesor del ecuatoriano Jaime Durán Barba durante sus estudios en Argentina.



Los sondeos y focus group de Durán Barba, que daban a Macri un crecimiento y hablaban de un empate técnico, no solo llevaron a su abismal derrota electoral frente al peronista Alberto Fernández, sino que también significó la catástrofe que generó la sorpresa para la cual el mandatario conservador y toda la Argentina no estaban preparados, reseña Noguera.



“Hay que aceptar lo que ocurrió”, escribió Jaime Durán Barba en el periódico argentino Perfil. El ecuatoriano sostuvo que todas las encuestas fallan, porque “son parte de la civilización y por el momento no tienen reemplazo. Cuando se cae un avión no es inteligente clausurar los aeropuertos y comprarse un caballo. Hay que colaborar para que los aviones mejoren”.



“Nadie en el mundo tuvo una información que contradijera lo que decían los estudios. Se repitió en Argentina algo que pasó en otros países en los últimos años: se equivocaron todas las encuestas, con todas las metodologías posibles, y lo hicieron en una misma dirección”, señaló en Durán Barba en su columna en de opinión en el matutino.



Noguera cree que el “empecinamiento” tuvo que ver con otro fenómeno que contribuyó a que Macri estuviera muy mal asesorado: “Se llama group think o pensamiento grupal: el que trae una idea distinta, que no refuerza la del grupo, se queda afuera”. En la jerga política argentina también se lo llama “entornismo”.



Todas las encuestadoras contratadas por el Gobierno estaban mostrando una notable recuperación de la imagen y la intención de voto por el oficialismo, aunque la economía no diera señales de recuperación y la inflación bajaba mucho más lentamente que los pronósticos oficiales, agrega Noguera.



“Mienten los que dicen que tenían los datos correctos y los guardaron o que con maromas estadísticas demuestran que acertaron”, sostiene Jaime Durán Barba en su columna. “Hay que aceptar lo que ocurrió, hacer una autocrítica y encontrar explicaciones racionales para el fenómeno. Solo así avanzan la ciencia y la tecnología”.



Asimismo, Durán Barba recordó: “El viernes anterior a las PASO (Primarias) algunas financieras compraron masivamente títulos argentinos, estimuladas por los informes de varias encuestadoras que trabajan para fondos de inversión, que anunciaron un empate entre Alberto Fernández y Mauricio Macri”.



Para Durán Barba, esas inversiones se hicieron en base a trabajos “serios”. “Conozco a algunos de sus especialistas; son personas preparadas que trabajaron con responsabilidad, conscientes de que lo que se jugaba era serio: cientos de millones de dólares que pretendían multiplicarse generosamente y que en 48 horas cayeron a la mitad de su valor”, continuó el ecuatoriano.



Medios argentinos hablan de un distanciamiento en la última semana entre Mauricio Macri y Jaime Durán Barba, quien luego de las PASO viajó a Quito, para un compromiso familiar, y se espera retorne a Buenos Aires este martes 20 de agosto del 2019, según la prensa de ese país.