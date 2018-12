Extrabajador denuncia en Fiscalía supuestos cobros indebidos en el Municipio de Pedro Moncayo

LEA TAMBIÉN

Álex Fernando Duque puso una denuncia en la Fiscalía para que se investiguen supuestos cobros indebidos como garantía para ocupar un cargo en el Municipio de Pedro Moncayo, en el norte de la provincia de Pichincha.

La denuncia se realizó ayer, lunes 17 de diciembre del 2018, en Quito.



Según Duque, hasta el año 2016 recibió pedidos de cobros mensuales de entre USD 100 a 500 para conservar su puesto de trabajo en esta entidad pública. Los depósitos, agregó, los realizó durante dos años consecutivos a dos cuentas bancarias.



Los números de dichas cuentas y los respaldos de las transacciones a las mismas se adjuntaron en la denuncia.



Esta demanda recibió el respaldo del Comité de Derechos Humanos (Codemif). Su director, Víctor Tobar Egas, mostró su respaldo a las acusaciones de Duque, la mañana de este martes 18 de diciembre del 2018.



“Estamos agobiados de ver que esto se ha hecho tan natural, lo de los diezmos. Y ha tocado a uno de nuestros miembros, el Dr. Duque, quien denunció pedidos de dinero y extorsión”.



Egas indicó que realizarán acercamientos con los involucrados en la denuncia, como veedores de este proceso.



Duque insistió que el primero de esos cobros le solicitaron incluso antes de ocupar el cargo al que renunció en diciembre del 2016, y que fue por un valor de USD 5 000.



“Cuando estaban en campaña me ofrecieron el puesto de Secretario General y que para eso le adelantara ese valor. Cuando me posesioné me pidieron acreditaciones mes a mes”.



El Municipio de Pedro Moncayo emitió esta misma tarde un comunicado oficial sobre este caso en el que informó que “en las próximas 72 horas y una vez revisada el contenido de la misma (denuncia) se procederá a brindar si es el caso, las declaraciones oficiales en una rueda de prensa”.



El seguimiento a este proceso se realizará en la Fiscalía del cantón Cayambe, en el norte de Pichincha.