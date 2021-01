La Comisión Anticorrupción denuncia falta de fármacos para niños con cáncer y otras patologías

Sus desesperados reclamos fueron más allá de un video colgado en Internet. Integrantes de la Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer (Apnacc) expresaron su desesperación debido a la falta de fármacos para los tratamientos oncológicos de sus pequeños durante una comparecencia ante la Defensoría del Pueblo en Guayaquil, el pasado viernes 22 de enero del 2021.

La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) los respalda. Su delegado en Guayas, Ricardo Ramírez, explica que el problema se repite en tres hospitales públicos de la ciudad, donde también hay déficit de medicamentos para otras enfermedades catastróficas, falta de reactivos para análisis de laboratorio y cirugías represadas, según indicó.



La sesión fue dirigida por la vicedefensora del Pueblo, Zaida Rovira, y la delegada provincial del Guayas, Mirelli Icaza. También asistieron representantes legales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y del Ministerio de Salud Pública (MSP), quienes escucharon testimonios de los padres que además mostraron facturas de las medicinas que debieron comprar por su cuenta.

“Las explicaciones de las autoridades a los cuestionamientos no fueron satisfactorias; muy generales. Simplemente, dijeron que no podían informar porque no habíamos precisado los insumos y fármacos que faltaban”, dijo Ramírez. Sin embargo, en la reunión se especificó la carencia de oxicodona, para aliviar dolores en casos de cáncer avanzado; así como de paclitaxel y palbociclib para otras terapias oncológicas.



“La corrupción también se expresa a través de la negligencia y la falta de gestión para hacer planificaciones anuales que impidan el desabastecimiento”, agrego del delegado de la CNA en Guayas.

Rafael Palacios dirige la Apnacc, la fundación que a inicios de este mes publicó en su cuenta de Facebook los conmovedores testimonios de dos madres desesperadas por la falta de medicinas, entre ellas la vincristina para el tratamiento de la leucemia. Tras la denuncia, el suministro de ese fármaco se regularizó.



“Cada vez que hacemos denuncias las cosas se maquillan. Por eso pedimos que se haga una investigación de por lo menos los últimos seis meses”, dijo Palacios, quien fue interrumpido cuando reclamaba una adecuada distribución de los presupuestos hospitalarios para la compra de medicamentos según la demanda. La reunión de Zoom a la que convocaron el martes 26 de enero de 2021 fue hackeada y su conexión se colgó.

Tras la interrupción, Jimmy Cedeño amplió la denuncia. El presidente de la comisión académica del Colegio de Médicos del Guayas añadió que el déficit es generalizado y va desde la falta de vacunas para los menores de edad en los centros de salud, hasta la escasez de sedantes y anestésicos para pacientes en las unidades de cuidados intensivos (UCI) y para cirugías.



Para esta semana la Defensoría del Pueblo dispuso un recorrido en los hospitales públicos bajo investigación. Sus delegados, así como los representantes de la CNA, visitarán las áreas de farmacia y compras públicas.