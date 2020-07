Equipo radiactivo es sustraído en Quito; acercarse es peligroso

LEA TAMBIÉN

La radiación del equipo “no se siente, no se ve, ni se huele y se transmite por el aire a distancias de varios metros, mientras más cerca es más peligrosa”. Esta alerta ha sido emitida la mañana de este miércoles 29 de julio del 2020 por la Subsecretaría de Control y Aplicaciones Nucleares (SCAN), del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, tras reportarse la sustracción de un “densímetro nuclear” en Quito.

“El 28 de julio de 2020 fue hurtado un densímetro nuclear de un vehículo particular presuntamente en el tramo Pifo-Quito. El hecho fue notificado por parte del Cuerpo de Bomberos a la SCAN”, reza en un comunicado, hecho público a las 09:07 de este miércoles en la cuenta de Twitter de la Cartera de Estado.



“El equipo sustraído contiene dos fuentes que emiten radiación ionizante”, precisa el organismo. “Al interactuar con el cuerpo humano puede causar efectos adversos, por lo que es importante que la ciudadanía mantenga una distancia de al menos 10 metros de este dispositivo”, alerta.



Según los especialistas, este tipo de radiación se transmite por el aire a distancias de varios metros, “mientras más cerca es más peligrosa. La mala manipulación de este equipo es perjudicial para el ambiente y la salud”, reza en el comunicado.



“El equipo hurtado es ilegal, no tiene ningún valor comercial, ya que para trabajar con el mismo se requiere una autorización emitida por parte de la SCAN”, sostiene el Ministerio. Asimismo, las empresas que contratan estos servicios deben, por Ley, solicitar los permisos de movilización y de operación acorde a los números de serie y modelo, agrega.



Si cuenta con información sobre el equipo, “no lo use, no lo perfore, no lo manipule e inmediatamente comuníquese con el 911”.