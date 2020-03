Más demanda en las distribuidoras de gas y el suministro está garantizado en Azuay

LEA TAMBIÉN

En los locales de distribución de gas de la capital azuaya se registra una aglomeración inusitada de personas. Su objetivo es aprovisionarse de cilindros, por el temor debido a la emergencia sanitaria que busca frenar el avance del covid-19.

Según el gobernador de Azuay, Xavier Martínez, se verificará que no adquieran más de un cilindro por persona y quien intente más de dos será sancionado. “Se cumplirán operativos en los exteriores de las distribuidoras”.



Él garantizó que hay distribución normal por parte de las plantas de embasamiento, sin embargo, al existir una sobredemanda en cada una de las distribuidoras se genera un faltante dentro de ese local, “pero se normaliza con la próxima entrega”.



El gerente de Austrogas, Gerardo Maldonado, señaló que el aumento de la demanda no tiene razón de ser porque el suministro de gas es normal en la provincia. “Hay hogares que se han abastecido con cinco o seis cilindros llenos y eso provocó esta situación, que esperamos que se vaya controlando con las medidas aplicadas por el Gobierno nacional”.



Incluso, señaló, que el embasamiento aumentó para cubrir la sobredemanda. Explicó que el pasado 4 marzo de 2020 se envasaron 12 000 cilindros (blancos, azules y tomates) en Austrogas y Duragas transporta a la provincia 8 000 por día. Toda esa cantidad se distribuye en la provincia de Azuay. En la actualidad, dijo Maldonado, subió a 17 000 de Austrogas y 10 000 de Duragas.



Maldonado dijo que “existe suficiente cantidad de gas en el mercado, por lo que la gente no debe asustarse y debe estar tranquila. No existe paralización del transporte de gas. Las plantas de gas están trabajando normalmente en todo el país”.



Maldonado pidió que la gente no haga fila porque no tiene ningún sentido porque no existe desabastecimiento y se debe evitar aglomeraciones. Deben llamar a sus distribuidores para que les entreguen en sus domicilios.