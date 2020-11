Las defunciones inusuales en Quito y Guayaquil muestran mayor caída desde septiembre del 2020

Quito y Guayaquil no evidencian mortalidad inusual en los primeros 22 días de noviembre del 2020 al comparar con el mismo mes del 2019. Por otra parte, hay una disminución de la ocupación hospitalaria en ambas ciudades, según los registros del Ministerio de Salud Pública (MSP).

En la capital, el mes de mayor cantidad de muertes en exceso durante esta pandemia sigue siendo julio con 1 680, seguido de agosto con 1 359.



En los dos últimos meses hay una caída significativa de las defunciones inusuales y en lo que ha transcurrido de noviembre no se observa exceso de fallecidos (ver gráfico).



De manera global, entre marzo y octubre de pandemia, el Distrito Metropolitano tiene 5 829 fallecidos en exceso al comparar con las cifras del 2019.



Hay que tomar en cuenta que el Registro Civil publica las cifras de defunciones por todas las causas, por lo que las muertes extras se atribuirían al coronavirus.



Sin embargo, hay que esperar a que se termine el mes para ver si la capital ecuatoriana ya no tiene mortalidad en exceso.



Hasta el martes 24 de noviembre del 2020, Quito registra 61 782 contagiados de covid-19, lo que equivale a 22 casos por cada 1000 habitantes. Es una tasa de prevalencia del virus menor que las semanas anteriores, en las que el indicador era de 27.



Por otra parte, la ocupación de camas hospitalarias en la provincia de Pichincha, principalmente en Quito donde están los centros hospitalarios de referencia, ha bajado en las últimas semanas. El MSP informó que, hasta el 22 de noviembre, la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) es de 82,30% y en hospitalización es de 52,94%.



En Guayaquil, que reporta oficialmente tres veces menos infectados que la capital, también muestra una disminución de fallecimientos inusuales en septiembre y octubre con relación a los meses anteriores (ver gráfico).



En la veintena de días de noviembre no se observa mortalidad inusual al igual que en Quito, de acuerdo con los datos del Registro Civil.



Según el Municipio de Guayaquil, entre el 16 y 22 de noviembre del 2020, por coronavirus se dieron seis fallecimientos diarios, este aumento de mortalidad con relación a las dos semanas anteriores, podría relacionarse con los pacientes ingresados en UCI, en las dos últimas semanas de octubre, cuando la ocupación de estas áreas llegó al 95%.



Guayaquil sigue liderando el mapa nacional con 14 038 decesos inusuales frente a lo registrado en 2019.



Hasta el pasado 12 de noviembre del 2020, el MSP registra que la ocupación de camas de UCI para pacientes de covid-19, en el Puerto Principal, era del 57%, mientras que en hospitalización se ha reducido al 35%.



La disponibilidad de camas para UCI a esa fecha fue de 32 y en hospitalización de 180.



Sin embargo, estos indicadores a la baja tanto en Quito como en Guayaquil no significan un relajamiento de las medidas de bioseguridad y del mantenimiento del distanciamiento social, sobre todo por la celebración de la fundación de Quito y de los preparativos de Navidad y Fin de Año.



En ambas ciudades coinciden en que los controles deben mantenerse con la misma intensidad, al igual que los operativos.