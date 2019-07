El Defensor Público del El Carmen permanece con pronóstico reservado luego de sufrir atentado

LEA TAMBIÉN

Las primeras investigaciones en torno al intento de asesinato contra el defensor Público del cantón El Carmen, en Manabí, Jorge Safadi Mendoza, iniciaron.

Los investigadores recopilaron imágenes de cámaras de seguridad en la zona donde funciona la dependencia judicial.



Según el jefe de Policía en ese cantón, Lenín Peralta, dos hombres dispararon contra la humanidad del judicial cerca de las 07:40 de este viernes 12 de julio del 2019.



Los armados llegaron con cascos y en una moto de color negra, según las primeras indagaciones.



Esperaron a que el funcionario salga de su oficina para dispararle por dos ocasiones, según Peralta.



En ese momento no había personas a espera de atención. Pero un morador que vio en el piso al funcionario llamó a la Policía y pidió auxilio. Los disparos fueron dirigidos hacia la parte izquierda del abdomen del hombre. De acuerdo con el oficial, en el lugar no se encontraron los casquillos.



El celular del Defensor Público estaba a pocos metros del sitio del hecho y ahora es parte de las investigaciones. La Policía de El Carmen también informó que no existía una denuncia sobre algún tipo de riesgo contra la seguridad del funcionario.



El hombre fue trasladado a un hospital del cantón a bordo de un patrullero que llegó para auxiliarlo.



Luego fue llevado a una clínica donde se encuentra con pronóstico reservado, según Davis Vélez, director del hospital de El Carmen.



Él señaló que en las primeras atenciones se lo logró estabilizar en esa casa de salud.



Pero luego se determinó que sufrió una hemorragia, por lo que en 20 minutos posteriores se decidió trasladarlo a un hospital. Familiares del funcionario están en el sitio y piden que se investigue lo ocurrido.