Defensor del Pueblo denuncia a presidente Lenín Moreno por el presunto delito de lesa humanidad

La Defensoría del Pueblo presentó oficialmente ante la Fiscalía General del Estado una denuncia en contra del presidente Lenín Moreno, ministros, exministros y altos oficiales de la Policía.

Todos son señalados por la Defensoría por el presunto delito de Lesa Humanidad y pide a las autoridades judiciales que prohíban la salida del país.



La denuncia también es en contra de las siguientes personas.



Exministra de Gobierno, María Paula Romo



Excomandante de la Policía, Nelson Villegas,



Exjefe de Estado Mayor de la Policía Lenín Bolaños



General Maria Fernanda Tamayo



Excomandante de la Policía Patricio Carrillo



General de Policía Víctor Aráus



Ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín



El Ministerio de Gobierno planteó cinco observaciones al informe de la Defensoría. Entre estas dice que el informe fue elaborado por una comisión extrajudicial, en la que dos de sus integrantes renunciaron por no estar de acuerdo con la comisión.



“Por lo tanto, el informe debe ser tomado como una versión de los hechos, pero de ninguna manera como una verdad absoluta. Es una comisión ad hoc nombrada por un funcionario cuya objetividad se encuentra en duda ya que acompañó a los manifestantes en el secuestro de policías y periodistas”.



Además, indica que “los acontecimientos de octubre se dieron en un contexto de extrema violencia en que la Policía Nacional actuó para mantener el orden y el imperio de la ley”.



Indica que no se desalojaron lugares de reunión ni se registraron “enfrentamientos que no fueran aquellos en que la Policía Nacional repeliera la violencia de los manifestantes”.



El Ministerio de Defensa también se pronunció. Dijo que durante la crisis de octubre del 2019, las FF.AA. coordinaron esfuerzos y tareas de apoyo con otras instituciones del Estado, para prevenir y contener acontecimientos de violencia generalizada y de conmoción interna.



“La movilización de las Fuerzas Armadas, a escala nacional, permitió que se garantice la democracia, manteniendo el orden con respeto a los derechos humanos, libertades y garantías de sus ciudadanos para la construcción de una cultura de paz”, dice Defensa.