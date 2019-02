Defensa de Paul Ceglia, acusado de intentar extorsionar a Mark Zuckerberg, confía que la Justicia ecuatoriana anulará su extradición a EE.UU.

LEA TAMBIÉN

La defensa de Paul Ceglia, el diseñador de paginas web que reclama a Mark Zuckerberg la mitad de Facebook, se mostró este lunes 4 de febrero del 2019 confiada de que la Justicia ecuatoriana anulará finalmente su extradición a EE.UU..

Así lo aseguró el abogado Jesús López en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), al terminar la audiencia de apelación contra la extradición del estadounidense, quien afronta un juicio en Estados Unidos por presunto fraude.



La audiencia "no es nada fácil" y la resolución que tienen que tomar los jueces debe ser "debidamente motivada", señaló antes de recordar que en el recurso de este lunes se citaron múltiples tratados internacionales, además de la normativa interna.



"Esta defensa considera que la conducta por la que se persigue el señor Ceglia era atípica en año 2010 y parte del 2011, puesto que no teníamos en nuestro ordenamiento jurídico el delito previsto. Por lo tanto los señores jueces deben negar la extradición. Esta defensa está segura (de) que vamos a tener un resultado positivo", dijo.

Paul Ceglia en la Corte Nacional de Justicia, este lunes 4 de febrero del 2019.





Al final de una audiencia de apelación en Quito contra la extradición dictada en noviembre pasado (2018) por un tribunal inferior, el tribunal anunció que debía analizar el caso por "mérito de autos" y anunció que "en los días venideros" se pronunciarán "por escrito".



López calcula que el pronunciamiento podría tener lugar en dos días.



Los abogados de Ceglia pidieron la audiencia después de que el pasado 15 de noviembre la presidenta de la Corte, Paulina Aguirre, aprobase su extradición.



Entonces, su otro abogado Roberto Calderón confirmó que la extradición respondía a un "delito de fraude electrónico" y no por el cargo de fraude postal por el que también ha sido investigado su cliente en EE.UU..



De 45 años y diseñador de páginas web, el estadounidense huyó en 2015 de un juicio por presunto fraude y extorsión al fundador de Facebook, a quien exigió la mitad de la empresa tecnológica por haber colaborado supuestamente en su desarrollo, trama que recoge la película 'La Red Social' (2010).



Lo hizo cuando se encontraba bajo arresto domiciliario, librándose del grillete electrónico que le mantenía bajo el control y la custodia de la justicia de su país.



Desde entonces se desconocía su paradero y solo en agosto del año pasado pudo ser detenido en Ecuador, donde desde entonces trata de eludir los mecanismos de extradición.



El estadounidense llegó al país en 2017 con su esposa y dos de sus hijos menores, y en Ecuador tuvo el año pasado a un tercero, lo que la defensa considera puede beneficiarlo pues, entre otras situaciones, está en curso un juicio por pensión de alimentos.



Aunque el tema de la extradición y la pensión alimenticia "no tienen nada que ver", López subrayó que por el juicio de alimentos se ha prohibido la salida de país de Ceglia.



"Y ese es un obstáculo legal insuperable en caso de que los jueces ordenen la extradición, pues no podrá salir del país", indicó el letrado al insistir en que este lunes "la argumentación de la defensa fue buena y las normas citadas fueron las prudentes".



Ceglia llegó a exigir en 2010 a Zuckerberg el 84 % de la red social, un porcentaje que luego rebajó a un 50 %, una cifra aún multimillonaria.



Al hacerlo presentó un contrato con Facebook que supuestamente firmó en 2003, aunque los investigadores estadounidenses, según documentos judiciales, secundaron la versión de la red social y constataron que Ceglia había falseado documentos para conseguir sus objetivos.



Dos años después, en 2012, el diseñador web fue acusado formalmente de fraude en una corte federal del Distrito Sur de Nueva York donde debía afrontar un juicio, del que terminó huyendo en 2015 con su mujer, los dos hijos que tenía entonces y su mascota.