La declaración jurada, suficiente para aprobar candidatura al Cpccs

Las denuncias en contra del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), José Tuárez, sobre supuestos datos falsos en su hoja de vida, abrieron una interrogante: ¿cómo se califican las candidaturas para los cargos de dignidades que se eligen mediante votación?

El 24 de marzo pasado, por primera vez desde la creación de la entidad, los vocales del Cpccs fueron elegidos mediante el voto de la ciudadanía. El Consejo Nacional Electoral Transitorio (CNE-t) tuvo a cargo la organización. En la calificación hubo ligerezas por parte del Consejo. Así describe el último proceso Enrique Pita, vicepresidente del CNE.



El CNE, según Pita, no investiga la declaración juramentada de los candidatos al Cpccs. “Es un documento público y lo compromete con que lo que está diciendo es verdad”.



Diana Atamaint, quien fue parte del CNE Transitorio y ahora es presidenta de la entidad, concuerda con ese punto. “No podemos dudar de esas copias notarizadas ni de la declaración juramentada sobre las inhabilidades”, manifestó.



El reglamento para la convocatoria y calificación de las candidaturas se basó en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Atamaint dijo que esa normativa fue objeto de una demanda de incostitucionalidad. La Corte Constitucional cesada no se pronunció.



Para calificar las postulaciones hubo una veeduría ciudadana, observadores internacionales y una comisión técnica que verificaba el cumplimiento de los requisitos.



Alberto Molina fue parte del CNE Transitorio. Lo que pasó con Tuárez, en su criterio, fue que indujo al error, al menos en lo que respecta a su afiliación al Partido Socialista.

El 24 de marzo pasado, los siete vocales principales y suplentes del Cpccs fueron elegidos por primera vez, mediante votación ciudadana. José Tuárez fue elegido como presidente de la función. Foto: Archivo EL COMERCIO

“Él se desafilia en agosto del 2019. Pero el 21 de septiembre del 2019 pide la nulidad argumentando que le han falsificado la firma”. Sin embargo, Molina dice que si se presentan documentos notarizados, como parte de la carpeta de postulación, no se puede dudar de ellos. Lo que hizo Tuárez, dijo Molina, fue inducir al error para pasar el filtro hasta el Pleno del CNE Transitorio.



Las postulaciones están sometidas a un período de impugnación por parte de otros sujetos políticos, según Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE). “Ese recurso no lo puede presentar cualquier ciudadano sino solamente los sujetos políticos”, mencionó.



Para Pita, esa fase de impugnación es la oportunidad para que, quienes cuentan con información sobre la inhabilidad de los candidatos, denuncien. El CNE no tiene competencia para actuar una vez que la autoridad fue posesionada. Pita señala que lo que cabe es una investigación al interior de la entidad para conocer si alguien incurrió en alguna falta durante la calificación.



Jorge Acosta, expresidente del TSE, manifestó que, en el caso de las candidaturas a otras dignidades, no hay una fase previa de impugnación. En el caso de los consejeros del Cpccs, si se detectaran irregularidades, podrían enfrentarse a una investigación penal, por el posible delito de perjurio.



Acosta señaló que si la suerte de Tuárez se define tras la investigación de una denuncia en Fiscalía, como la interpuesta por la Asociación de Trabajadores de la Educación (UNE), lo que corresponde es una sanción privativa de libertad. Sin embargo, eso no significa, necesariamente, la destitución del cargo. Ese proceso solo lo puede seguir la Asamblea, mediante juicio político.



El caso de Tuárez no es el primero en el Cpccs. La semana pasada, hubo la lectura del borrador de un examen de Contraloría a la gestión administrativa, financiera y operativa del CNE, en el período entre el 1 de enero del 2012 y el 31 de julio del 2018. Ahí se dice que 10 de los 14 postulantes al Cpccs que fueron posesionados como vocales principales y suplentes, no cumplieron con todos los requisitos. Este proceso estuvo a cargo del CNE.



De acuerdo con el examen al que tuvo acceso este Diario, todos presentaron certificados de no tener contratos con el Estado, pero estaban caducados.



Contraloría detectó que en los formularios de méritos para ciudadanos, consta que se otorgaron puntajes a documentos de tres candidatos que no tienen las formalidades que acrediten la razón de la condecoración.



Al final, fue el Pleno del CNE de esa época el que aprobó los nombramientos para los vocales principales del Cpccs: Edwin Jarrín, Doris Gallardo, Tito Astudillo, Tania Pauker, Xavier Burbano, Juan Peña y Raquel González.



Actualmente se discute una reforma al Código de la Democracia, pero los requisitos para ser candidato al Cpccs no se discuten. Atamaint señaló que se analizan sugerencias para mejorar el proceso de calificación de postulantes.



Posible juicio político

En la Asamblea Nacional, la propuesta de juicio político en contra de José Tuárez, impulsada por Fabricio Villamar de Creo, contaba ayer con 38 firmas de respaldo. Para que esta iniciativa prospere se requieren al menos 35.



También se prevé que hoy la Comisión de Participación Ciudadana escuche a las autoridades del CNE y reciba la información sobre los documentos que Tuárez entregó para su candidatura.



Septiembre 2018

El 28 de ese mes concluyó el plazo en el CNE para que los ciudadanos postulen como candidatos al Consejo de Participación Ciudadana Definitivo.



9 de agosto del 2018

José Carlos Tuárez presenta una solicitud de desafiliación al Partido Socialista en la Delegación Provincial del Guayas del Consejo Nacional Electoral (CNE).



29 de octubre 2018

La Comisión verificadora señaló en su informe que Tuárez sí constaba como afiliado o adherente a partido político durante los últimos cinco años.



Entre el 5 y 9 de noviembre del 2018

Tuárez presentó como descargo una denuncia que puso ante la Fiscalía del Guayas por “falsificación de su firma” en su afiliación a una organización política.



24 de marzo 2019

En las elecciones convocadas para el Cpccs, Tuárez obtuvo 962 046 votos. Participaron en los comicios para esta dignidad, 10 743 785 sufragantes.