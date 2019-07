El socialdemócrata italiano Sassoli, nuevo presidente de la Eurocámara

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El socialdemócrata italiano David Sassoli se convirtió este miércoles 3 de julio de 2019 en el nuevo presidente de la Eurocámara, última pieza del puzzle de los altos cargos en la Unión Europea (UE) tras el acuerdo alcanzado la víspera por los dirigentes.

“Está legislatura deberá llevar a un cambio posible y necesario para hacer que Europa sea más moderna”, aseguró Sassoli, de 63 años y periodista de formación, antes de la primera votación en la que se quedó a siete votos de su nominación.



Este eurodiputado desde 2009 y vicepresidente de la cámara desde 2014, nacido en Florencia en 1956, se impuso así con 345 votos en la segunda ronda a alemana ecologista Ska Keller (119), al conservador euroescéptico checo Jan Zahradil (160) y la española de izquierda radical Sira Rego (43).



Aunque el Partido Popular Europeo (PPE, derecha) fue con 182 escaños la primera fuerza en las elecciones europeas de mayo, no presentó un candidato a suceder al italiano Antonio Tajani, en virtud del pacto de los mandatarios.



“Después de dos años y medio de presidencia del PPE, ahora corresponde a los socialistas presentar un candidato. Estamos dispuestos a apoyarlo”, avanzó la víspera su jefe de filas Manfred Weber, candidato fallido a dirigir la Comisión.



La atribución de la presidencia de la Eurocámara a los socialdemócratas, segunda fuerza con 154 escaños, se inscribe en el acuerdo que la víspera otorgó la presidencia de la Comisión Europea a la alemana Urusula Von der Leyen (PPE).



Tradicionalmente, socialdemócratas y la formación de derecha se han repartido los altos cargos, pero las últimas elecciones europeas las despojaron de su mayoría en la Eurocámara, que ahora pueden alcanzar con liberales o verdes.



La inclusión de los liberales, tercera fuerza con 108 escaños, en la ecuación para forjar una mayoría proeuropea complicó la discusión de altos cargos. Finalmente, obtuvieron la presidencia del Consejo Europeo para el belga Charles Michel.



“Moneda de cambio”



Aunque los socialdemócratas obtuvieron presidir la Eurocámara, así como la diplomacia europea para el español Josep Borrell, su líder parlamentaria Iratxe García criticó un plan “decepcionante” de reparto de altos cargos.



Su malestar se centró en que los mandatarios no escogieron para la Comisión a ninguno de los candidatos que lideraron a las familias políticas durante las elecciones a la Eurocámara de mayo, una exigencia del anterior parlamento.



“La presidencia de la Eurocámara no debe ser una 'moneda de cambio' en la negociación de los puestos de responsabilidad europeos”, lamentó la ecologista Keller, durante su discurso para defender su candidatura a la presidencia.



El nombre del búlgaro socialdemócrata Serguei Stanishev sonaba en Bruselas para liderar el Parlamento Europeo, para así dar un alto cargo a un país del Este del bloque, pero todos serán de Europa occidental o central.



Sassoli, que presidirá la cámara en la primera mitad de la legislatura de cinco años, deberá enfrentar un hemiciclo con una mayor presencia de euroescépticos y la eventual salida, a finales de octubre, de los eurodiputados británicos.



El próximo 15 de julio, los eurodiputados deberán dar su visto bueno al nombramiento al frente de la Comisión Europea a partir del 1 de noviembre de Ursula Von der Leyen, quien tiene previsto realizar una primera visita al hemiciclo este miércoles.