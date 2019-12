ADN del caso David Romo, listo en 30 días

LEA TAMBIÉN

Los resultados de la prueba de ADN, que se le practicó a los padres de David Romo se conocerán el 4 de enero próximo.

La madre del chico, Alexandra Córdova, señaló que en los laboratorios de Criminalística, en Quito, le tomaron una muestra de sangre para cotejar con los restos óseos encontrados en una quebrada del sector de Pomasqui, en el noroccidente de Quito. La idea es comprobar si esos huesos humanos pertenecen o no a su hijo.



El hallazgo ocurrió el pasado 29 de noviembre. Mientras moradores y obreros de la junta parroquial limpiaba la maleza de la quebrada, encontraron un cráneo, 14 huesos y osamentas. Los vecinos llamaron a la Policía para hacer el levantamiento del cuerpo. Los agentes recopilaron las evidencias y las trasladaron a Criminalística para las investigaciones.



Los moradores tomaron fotografías de los hallazgos.

En una de esas imágenes se observa un brazalete de reloj junto con los restos humanos. La madre de David Romo aseguró que la última vez que vio a su hijo llevaba puesto un reloj en la muñeca.



Por eso fue a Criminalística para reconocer ese brazalete. Ella dice que cuando llegó a esa entidad le dijeron que las únicas evidencias que recibieron fueron los huesos.



La madre volvió a la quebrada y realizó una nueva búsqueda, pero ese objeto no apareció, solamente encontraron tres osamentas más.



Alex Bonifaz, abogado de la mujer, dijo que los agentes debieron “recoger y proteger todas las evidencias. Debían proceder con un protocolo para el levantamiento de los huesos, como acordonar el sitio, pero no lo hicieron”.

David Romo desapareció el 16 de mayo del 2013, cuando regresaba en un bus a su casa, en la Mitad del Mundo.



Según Córdova, los tres primeros años después de la desaparición, expertos hicieron búsquedas en Pomasqui, pero no encontraron restos.

En mayo pasado, la Corte Provincial de Pichincha declaró la nulidad del proceso y el caso volvió a la fase de investigación previa.