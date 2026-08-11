Darío Macas renuncia a la alcaldía de Machala desde la cárcel

Darío Macas Salvatierra renunció a la Alcaldía de Machala mientras permanece recluido en la cárcel de Latacunga, en la provincia de Cotopaxi. Macas presentó su renuncia expresa e irrevocable al cargo mediante un documento firmado el 10 de agosto de 2026, según el contenido del escrito.

Su decisión tiene efecto desde el momento que emitió el documento al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Concejo Cantonal de Machala, así lo dejó sentado en la misiva.

Motivos de su renuncia

En la carta escrita desde el centro de privación de libertad, Macas expresó lo siguiente: “Machala merece un alcalde plenamente presente”.

Además refiere que su renuncia se da porque el proceso que enfrenta con la justicia requiere de “una dedicación absoluta”, por lo que las responsabilidades públicas no deberían quedar subordinadas a la situación personal de quien las ejerce.

La renuncia se produce un día después de que concluyera el período de vacaciones autorizado por el Concejo Cantonal. Tiempo durante el cual Jenny Machuca Granda asumió como alcaldesa subrogante.

Detención de Darío Macas

El pasado 6 de julio de 2026 Darío Macas fue detenido durante un operativo coordinado entre la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional, por presunto enriquecimiento ilícito.

De acuerdo con la teoría presentada por la Fiscalía, el presunto esquema operó entre 2019 y 2025, coincidiendo con la administración de Darío Macas al frente del Municipio de Machala. Las investigaciones permitieron identificar un flujo constante de transferencias bancarias entre varias compañías que presentarían características compatibles con empresas ficticias.

Una empresa vinculada al Municipio habría mantenido contratos con el mismo y en la que Macas poseería el 90% de las acciones, lo cual constituye uno de los principales indicios sobre el incremento patrimonial injustificado.

La investigación, abierta en junio de 2026 por la Fiscalía Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, señala que el alcalde y su esposa habrían registrado un incremento patrimonial injustificado de aproximadamente 6 millones de dólares entre 2019 y 2025.

Renuncia de Darío Macas a la alcaldía de Machala; preguntas frecuentes

❓ ¿Por qué renunció Darío Macas a la Alcaldía de Machala?

Darío Macas presentó su renuncia expresa e irrevocable porque considera que Machala necesita un alcalde plenamente presente y porque el proceso judicial que enfrenta requiere su dedicación absoluta.

Macas permanece recluido en la cárcel de Latacunga, en Cotopaxi, tras ser detenido el 6 de julio de 2026 por una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Su renuncia fue firmada el 10 de agosto de 2026 y, según su escrito, tiene efecto desde su emisión.

❓ ¿Cuándo renunció Darío Macas a la Alcaldía de Machala?

Darío Macas firmó su renuncia el 10 de agosto de 2026.

La decisión fue comunicada al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Concejo Cantonal de Machala. La renuncia ocurrió un día después de que terminara el período de vacaciones autorizado por el Concejo, durante el cual Jenny Machuca Granda ejerció como alcaldesa subrogante.

❓ ¿Dónde permanece recluido Darío Macas?

Darío Macas permanece recluido en la cárcel de Latacunga, en la provincia de Cotopaxi.

Desde ese centro de privación de libertad presentó el documento mediante el cual renunció a la Alcaldía de Machala. Macas fue detenido el 6 de julio de 2026 durante un operativo de la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional.

❓ ¿De qué se acusa a Darío Macas?

Darío Macas es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y por un supuesto incremento patrimonial injustificado de aproximadamente USD 6 millones entre 2019 y 2025.

Según la teoría de la Fiscalía, durante ese período habría operado un esquema que incluía transferencias bancarias constantes entre varias compañías con características compatibles con empresas ficticias. Una empresa vinculada al Municipio habría tenido contratos con la institución y Macas poseería el 90% de sus acciones.

❓ ¿Qué relación tiene la investigación por enriquecimiento ilícito con la Alcaldía de Machala?

La investigación fiscal comprende el período 2019-2025, que coincide con la administración de Darío Macas al frente del Municipio de Machala.

La Fiscalía Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas abrió la investigación en junio de 2026. Las pesquisas señalan un presunto incremento patrimonial injustificado de alrededor de USD 6 millones en Macas y su esposa, además de movimientos financieros entre compañías que son parte de los indicios investigados.

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