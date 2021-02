Jueza Daniella Camacho: ‘La Corte Nacional debe luchar para que no existan influencias políticas en la administración de justicia’

¿Cuándo se realizará la elección del nuevo presidente de la Corte Nacional de Justicia, tras la salida de Paulina Aguirre?

Luego de que los nuevos 11 magistrados sean posesionados, el presidente subrogante José Suing tiene que convocar inmediatamente al Pleno de la Corte para elegir al titular.



¿Para alcanzar ese cargo qué se requiere?



Quien aspira ser presidente de la Corte Nacional debe ser mocionado por otro juez o automocionarse. Luego se requiere que mínimo 12 magistrados voten por ese candidato para ser elegido.



¿Qué retos tendrá el nuevo presidente del alto Tribunal?



Primero, mantener la unidad institucional y también luchar por la independencia judicial, para que no vengan influencias políticas. Lo que se necesita es una Corte que trabaje por la adecuada administración de justicia, sin presiones políticas de ninguna naturaleza.



¿Qué debe hacer la Corte Nacional para que las personas confíen en la Justicia?



La Corte Nacional ha cumplido con la ciudadanía. Por ejemplo, en el 2020, pese a la pandemia, ingresaron 3 174 causas judiciales y se resolvieron 2 966.



Un tema que preocupa es la corrupción en el país ¿cómo enfrentar este problema?



La lucha contra la corrupción es un objetivo social, no solo de la administración de justicia. Los funcionarios públicos deben comprender la importancia de vivir con el sueldo que ganan con y no robar el dinero que le pertenece al Estado.



¿Qué se ha hecho desde la Corte?



Tenemos un convenio con la embajada de Estados Unidos, la cual brinda a los jueces capacitaciones para enfrentar la corrupción y el crimen organizado. Nos dan cursos sobre cómo identificar delitos financieros, económicos.



¿Desde su criterio, por qué el Estado llegó a este nivel de corrupción como se evidenció en la pandemia?



Porque lo permitimos. El no denunciar estos actos de corrupción permite que quien se beneficia ilegalmente del dinero público lo siga haciendo.



¿Eso significa que existe falencias cuando se persiguen estos casos?



El sistema judicial actúa cuando el delito ya está consumado, pero cada institución pública debe prevenir que ocurra. La competencia de la administración de justicia no es evitar sino juzgar y sancionar.



¿Qué se puede mejorar en la Función Judicial para combatir este tipo de ilegalidades?



La Fiscalía debe armar casos sólidos para que puedan ser juzgados. Cuando la investigación no está completa se pueden caer en vacíos y esto provoca que los jueces no podamos sancionar.



¿Esto ocurre actualmente? ¿la Fiscalía debe mejorar la forma de investigar los casos de corrupción?



Todos debemos mejorar, toda la administración de justicia.



¿Por ejemplo, en qué se debe mejorar?



Nuestra legislación debería castigar con mayor rigidez los casos de corrupción y también se debe fomentar el respeto al bien ajeno.



¿Qué se puede hacer para recuperar los bienes y el dinero que se perdió por la corrupción?



Es esencial la recuperación internacional de los bienes, porque la mayor cantidad de capitales no están en el país. Entonces con cooperación internacional se puede rastrear el dinero y recuperarlo.