Dalo Bucaram, desde EE.UU., dijo que no conoce a los ciudadanos israelíes

La noche de este miércoles 12 de agosto de 2020, Dalo Bucaram tuvo una entrevista con Camilo Egaña, en CNN en Español. Señaló directamente que desconoce los hechos ocurridos con los dos ciudadanos israelíes a quienes se les relaciona con su hermano Jacobo y con su padre, Abdalá Bucaram.

Bucaram reiteró que no es un prófugo de la justicia y que es un perseguido político del Gobierno ecuatoriano, “en calidad de solicitante de asilo en los Estados Unidos de América, donde tengo un caso muy sólido para demostrar toda la persecución que está siendo objeto no solo quien le habla sino toda mi familia, por parte de acciones políticas y judiciales del Gobierno ecuatoriano en contra de todos aquellos que pretenden participar en el próximo proceso electoral…”.



Recordó que se encuentra en EE.UU. desde el 7 de marzo del 2020 y que la pandemia comenzó vía decreto ejecutivo el 14 de marzo, “siete días después de mi llegada a EE.UU. y mi boleto de vuelta estaba para el 20 de marzo y las investigaciones por estos supuestos delitos comenzaron entre mayo y junio, tres meses después de mi arribo a este país, del que fui impedido de regresar por el cierre de los aeropuertos, producto de la pandemia”.



Citando a diario EL COMERCIO, Egaña hizo referencia a las declaraciones dadas a la Fiscalía por el ciudadano israelí que sobrevivió al ataque en el centro de detención de Guayaquil y que recibió amenazas de muerte. Dalo Bucarán dijo que no lo conoce, que no tiene contacto con ellos y que no puede dar detalles del tema.



Dijo que la versión ha sido cortada por los medios y que en las declaraciones también mencionan al exvicepresidente Otto Sonnenholzner. Señaló que sabe de ellos a través de los medios de comunicación como el hecho de que son estafadores y que tienen boletas en aproximadamente ocho países. “No he tenido jamás ningún contacto con ellos y mal haría en opinar sobre un tema que desconozco”.



Al responder la pregunta de cómo su padre se conecta con los extranjeros, Dalo Bucaram señaló que según una conversación que tuvo con él, le contó que “ellos les estaban dando a conocer que los estaban amenazando de muerte y que les estaban obligando a mencionar a la familia y que mi padre les habría pedido que no se dejen presionar y que no nombren a su hijo y por eso fue el acercamiento, por el amor de un padre hacia su hijo”.

Bucaram señaló que es curioso que los reos tengan teléfono en la cárcel y pregunta cómo grabaron las llamadas. Además, por qué no les dieron protección si supuestamente amenazas de muerte. “Las cárceles no están a cargo de los Bucaram, están a cargo de la Policía, del Ministerio de Gobierno. Si ellos venían denunciando, por qué no les dieron protección. No puedo opinar más al respecto porque no he participado en ninguna conversación”, señaló.



Más temprano, Dalo Bucaram se refirió a la detención de su padre y habló en representación de la familia Bucaram Puley a través de una conversación telefónica con su madre que fue difundida por redes sociales.



En esa conversación, rechazó este acto al que calificó como “perverso” que ha emprendido el Gobierno del país en contra de su padre. “No lo están investigando. Lo quieren muerto”, dijo. Comparó este hecho con lo ocurrido con Eloy Alfaro.



Cuestionó la transmisión de un canal de televisión de la detención de su padre e hizo un llamado a los medios de comunicación, a los organismos de derechos humanos y a los actores políticos respetables del país que no comparten estos actos “que son humillantes para su padre”.



Recordó que su Abdalá Bucaram tiene problemas con el corazón, que usa un marcapasos y que este miércoles 12 de agosto sufrió un preinfarto.