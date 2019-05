Cyril Ramaphosa, reelegido presidente de Sudáfrica

LEA TAMBIÉN

La Asamblea Nacional (Cámara baja) de Sudáfrica encargó este miércoles, 22 de mayo del 2019, de nuevo el Gobierno del país a Cyril Ramaphosa, gracias a la mayoría absoluta obtenida por el oficialista Congreso Nacional Africano (CNA) en las elecciones del 8 de mayo.

La decisión se adoptó en la sede del Parlamento, en Ciudad del Cabo (suroeste), y Ramaphosa fue nombrado jefe de Estado directamente, sin pasar por la formalidad de la votación, dado que no hubo ninguna nominación al cargo al margen de la suya.



El líder sudafricano había llegado a la Jefatura del Estado en febrero de 2018 -después de que el propio CNA obligase a dimitir a Jacob Zuma (2009-2018) por sus múltiples escándalos de corrupción y su mala gestión- y contará ahora con un mandato de cinco años.



Según los resultados de las elecciones generales del 8 de mayo, el CNA cuenta con 230 de los 400 escaños de la Cámara baja, lo que supone su menor cuota de poder desde el fin de la segregación racial del 'apartheid' y la llegada de la democracia, hace 25 años.



En esos asientos no se sentará, de momento, el vicepresidente del país, David Mabuza, quien anunció por sorpresa esta mañana que no jurará como diputado a la espera de resolver una investigación interna del CNA, de la que apenas se ofrecieron detalles más allá de que está acusado de haber "traído desprestigio" a la organización.

Esto alienta los crecientes rumores de que Mabuza podría no seguir como número dos del Ejecutivo cuando Ramaphosa anuncie un nuevo Gabinete en los próximos días.



Respecto a la oposición, en esta nueva Asamblea Nacional la liberal Alianza Democrática (AD), encabezada por Mmusi Maimane, se mantendrá como el principal bloque de la oposición, con 84 escaños.



Le siguen los Luchadores por la Libertad Económica (EFF, siglas en inglés), un grupo de extrema izquierda liderado por el populista Julius Malema, con 44 asientos.



Tras hacerse oficial la reelección de Ramaphosa, tomaron la palabra los líderes de los grupos opositores.

Maimane felicitó a Ramaphosa, pero le advirtió de que es responsable de que "los que han saqueado" el país "vayan a la cárcel", en referencia a los escándalos que salpican a muchos altos dirigentes del CNA, como el propio Jacob Zuma.



También Malema hizo hincapié en el mismo problema y le pidió al presidente un nuevo Gobierno "libre de corrupción".

Ramaphosa jurará el cargo en una ceremonia multitudinaria en Pretoria este sábado.