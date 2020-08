Cynthia Viteri insiste en que el MSP dé los datos de casos confirmados de covid-19 en Guayaquil

LEA TAMBIÉN

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, insistió en contar con los informes del Ministerio de Salud (MSP) sobre los casos reportados de covid-19 en el cantón. Esto con la finalidad de aplicar estrategias desde el Municipio para evitar un posible repunte de contagios.

“Si no ayudan (en referencia al Ministerio de Salud), si no están colaborando, dejen que Guayaquil haga lo que tenga que hacer. Que no jodan”, dijo este lunes 17 de agosto de 2020, poco después de que el procurador síndico del Cabildo presente una acción de acceso a la información contra el MSP.



En la diligencia, realizada en el Complejo Judicial La Florida, se pidió un detalle pormenorizado de las estadísticas de los hospitales públicos, nombres de los pacientes con pruebas positivas, número de análisis realizados, los sectores de donde provienen y el número de casos confirmados de covid-19.



“Vamos cerca de 700 000 personas en Guayaquil a quienes se les ha hecho el triaje. ¿Qué cifras tiene el Ministerio? Esto no es un juego. Si el Ministerio no nos entrega los datos de salud, sería su responsabilidad cualquier cosa que pase con el covid en la ciudad”, dijo Viteri.



El Municipio monitorea 17 sectores periurbanos del cantón, donde según Viteri se detectó una reducción de casos positivos. “Cada grupo atiende a 1 600 personas por día y registramos una reducción. La semana pasada eran 13 casos positivos por cada 10 000 habitantes; ahora son 12,3”, detalló.



Además de la acción presentada contra el MSP, la Alcaldía prepara una acción similar contra las clínicas y hospitales privados, a quienes también solicitó información. Por ahora el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) ha entregado los datos requeridos por el COE cantonal.



La ciudad registra 12 469 casos de covid-19, según el último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud. Entre el 1 y el 17 agosto suma 468 nuevos casos, un promedio de 27 diagnósticos por día.



La Coordinación zonal 8 de Salud informó que “en todo caso positivo se realiza la ficha de investigación y el levantamiento de contactos, a quienes se les indica las medidas preventivas y se da seguimiento con prueba PCR hasta que sea negativa”.



La semana pasada, ante la insistencia de las autoridades locales, el Ministerio respondió que legislación ecuatoriana prohíbe la divulgación de datos personales de los pacientes porque va contra “el derecho a la confidencialidad”.