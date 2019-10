Cynthia Viteri: ‘Lo que pudimos hacer como ciudad, es protegernos’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, defendió la posición que adoptó el Municipio durante las protestas que se registraron desde el pasado 3 de octubre del 2019 en Ecuador.

“Lo que pudimos (hacer) como ciudad es protegernos y eso me llena de orgullo”. Así calificó al accionar de las autoridades locales, la personera municipal en su enlace radial la mañana de este miércoles 16 de octubre del 2019.



“Mientras la gente estaba en sus casas, nerviosa, no sabía todo lo que estábamos viviendo en las entradas de Guayaquil (…) la gente no sabía que venían alrededor de 300 vehículos para Guayaquil, entre camiones y camionetas cargados de gente hacia Guayaquil”.



De acuerdo con Viteri, la sala situacional de crisis del cantón obtuvo reportes del recorrido que hacían los manifestantes, dónde paraban y dónde eran desviados. “Empezamos a coordinar con los alcaldes de Daule, Santa Lucía, Samborondón, Durán, empezamos a hacer barricadas con cada uno de ellos para impedir el paso”.



En el caso de Guayaquil, explicó, el Municipio puso maquinaria y las fuerzas públicas, efectivos. “Salió gente de todos lados de la ciudad también para servir de barricadas para impedir que entraran estos alrededor de 300 vehículos a Guayaquil”.



La alcaldesa dijo que la ciudad vivió momentos de angustia y que no todo ello no fue transmitido a la población. Esos días, entre otros lugares, Viteri dijo que con la fuerza pública y policías metropolitanos se protegió la toma de agua del cantón y los mercados municipales.



“Guayaquil fue defendida. Que tuvimos ataques, los tuvimos, inclusive internos, de pandilleros y de delincuentes, fue una de las pruebas más duras que tuvimos en la ciudad y en el país en general”, dijo.



Viteri, junto al exalcalde Jaime Nebot, encabezaron el pasado 9 de octubre una marcha en la avenida principal para “defender la democracia en el país”.



La alcaldesa destacó ese día que “nuevamente y después de 200 años les decimos a todo aquel que crea que esta ciudad va a permitir que vengan a saquearla, destruirla, humillarla… aquí estamos todos, sin miedo, de pie”.



Advirtió: “Que nos escuche todo el Ecuador, esto no es solo por Guayaquil, es por Quito, por Cuenca, por Ibarra, por Machala, por Manabí, por el país entero, la democracia no caerá en las calles de Guayaquil y menos un 9 de Octubre”.



Por este escenario, se suspendieron los festejos relacionados al 9 de Octubre y también la sesión solemne municipal. Sin embargo, Viteri afirmó hoy que Guayaquil tendrá sus festejos y que en los próximos días se dará a conocer las fechas.