Así crece la curva de contagio del virus covid-19 en Sudamérica y otros países

El virus tardó dos meses en llegar a Sudamérica. El primer caso se conoció el 26 de febrero en Brasil y la primera muerte se dio en Argentina, dos semanas después. Hasta las 17:00 de hoy, 20 de marzo del 2020, hay 2 475 casos confirmados en 12 países y han muerto 25 personas.

La curva de infectados con el coronavirus está siguiendo un ritmo acelerado pero no es homogéneo debido a que las medidas de cuarentena y aislamiento social son dispares y se han tomado en fechas distintas.



De 12 países sudamericanos, cinco muestran una escalada de contagio en los últimos siete días. EL COMERCIO DATA analizó las cifras que publica la Universidad Johns Hopkins y se ve que Brasil aumentó 753 casos en una semana. El país más poblado de la región ya inició la fase de transmisión comunitaria del virus en seis estados, según su Ministerio de Sanidad. Esto quiere decir que el contagio ya no es de personas que han estado en zonas de alto riesgo fuera del país,de ahí que el gran desafío será frenar la infección local.



Tras Brasil está Ecuador con un incremento de 398 nuevos pacientes en siete días. A medida que se extienden las pruebas de diagnóstico a más gente y se anunciaron medidas más severas para restringir la movilización, las cifras siguen para arriba. Solo entre el 19 y 20 de marzo se incrementaron 166 casos, principalmente, en Guayas, donde también se está dando una transmisión comunitaria, según el Ministerio de Salud.



Tomando en cuenta que el periodo de incubación del virus dura de cinco a 14 días y el estado de excepción en Ecuador se estableció desde el martes 17 de marzo, se prevé que a partir de fines de este mes se observe los picos más altos de la curva de contagio.



Chile, Perú y Colombia siguen la misma tendencia con más de 100 casos cada uno en los últimos siete días analizados. En Chile, que está sumido en una crisis social desde octubre de 2019, se decretó ayer el estado de catástrofe por 90 días; mientras que el Perú está en emergencia nacional desde el domingo y ya anunció su primera muerte por transmisión comunitaria.



Colombia apenas inició un "simulacro de aislamiento obligatorio" en Bogotá y en cinco departamentos, desde las cero horas de este 20 de marzo y solo se extenderá hasta la medianoche del lunes 23. Más al sur, en Argentina, en cambio, el gobierno esperó tener 128 positivos para llevar adelante la cuarentena nacional desde hoy, viernes 20 de marzo hasta el 31.



Al comparar lo que ocurre en Sudamérica con Italia se ve que al inicio de la pandemia también tenían pocos casos e incipientes medidas para frenar la expansión del virus, pero el 21 de febrero marcó un pequeño cambio para tomar en cuenta: pasaron de tres a 21 infectados, es decir, cinco veces más, y se registró el primer muerto.



Desde entonces, la escalada no para, el número de casos nuevos ha saltado de una semana a otra de 535 a 2482, luego a 4 472 y está última semana ha sorprendido con 19 041 adicionales. Esto hizo que se ubique en el segundo país con más enfermos y superó a China, en el número de muertos.



¿Qué pasó en China? Desde que se conocieron los primeros casos, el número de infectados nuevos al día era menor a los 100 como está ocurriendo en siete países sudamericanos (Venezuela, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Argentina, Guayan, Suriname) pero con el paso de los días llegó a un pico de 6 423. Esto es 70 veces más, de ahí que los hospitales colapsaron.



Tras las medidas drásticas de aislamiento social, las cifras del país asiático han ido reduciéndose. Los últimos siete días registran 273 nuevos, pero según las autoridades chinas se tratan de casos importados. Este país logró aplanar la curva epidemiológica luego de dos meses.



Con las acciones de aislamiento que están tomando en países fuera de China se busca frenar la infección y que la curva de contagio se aplane y a su vez evitar que los sistemas de salud se congestionen, pero también reducir al máximo el porcentaje de letalidad (fallecimiento del número de casos confirmados), que actualmente está entre 1% y 2%, en Brasil, Ecuador, Perú y Argentina, qeu hasta ahora son los países que han reportado fallecimientos.



La idea es no llegar a porcentajes como el de Italia que ya está en el 8% sino más bien frenar el brote como Corea del Sur, que no ha superado el 1%, pese a que los infectados escalaron sobre los 8 000. Los surcoreanos apostaron al aislamiento radical y a la mayor cantidad de pruebas diarias a pacientes sintomáticos y asintomáticos.



En consecuencia, para los investigadores el gran desafío para la región será frenar la expansión del virus localmente y tomar en cuenta que también hay otro tipo de brotes, como el dengue, la influenza AH1N1 y enfermedades no transmisibles, como la diabetes, hipertensión, cáncer y otras que también están presionando a los sistemas de salud.