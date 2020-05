¿Se quedó sin cupo tras el Ser Bachiller?, hay 39 435 plazas aún

LEA TAMBIÉN

Los estudiantes que todavía no han obtenido un cupo para acceder a la educación superior pública de Ecuador podrán ingresar nuevamente a su cuenta Ser Bachiller y completar el proceso. Así lo dio a conocer la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt) a través de un comunicado.

Según la entidad, la plataforma estará abierta desde las 10:00 de mañana, martes 12 de mayo del 2020, hasta el miércoles 13 del mismo mes. Para esta segunda etapa estarán disponibles 39 435 cupos. En el proceso se considerarán las cinco opciones de carrera seleccionadas por los aspirantes “priorizando la meritocracia, las acciones afirmativas y la oferta académica aún vigente”.



La segunda fase de aceptación de cupos se da en medio de un polémico recorte al presupuesto de la educación superior, que supera los USD 98 millones, debido a la emergencia provocada por la pandemia del covid-19. Autoridades universitarias rechazan la medida, pues señalan que el ajuste implicaría el despido de docentes y recuerdan que el artículo 165 de la Constitución indica que ni en estado de excepción se deben tocar fondos para educación y salud.



En la primera etapa se aceptaron 69 933 cupos, lo que corresponde al 86% del total asignado, aseguró la Senescyt. Además, se registró un rechazo del 1% y en el 13% de casos los aspirantes no se pronunciaron. Los cupos que no fueron aceptados se restituyeron al sistema para dar opciones a los estudiantes que no obtuvieron uno en la primera fase.



Los aspirantes que hayan obtenido un cupo deberán descargar su comprobante en la plataforma virtual e imprimirlo. Además tienen que contactar a la universidad, escuela politécnica o instituto técnico y tecnológico para conocer los procesos y requisitos para su matriculación.



Según datos de Senescyt, para el primer semestre del 2020 las instituciones de educación superior ofertaron 113 072 cupos, lo que supone un incremento de 26 487 plazas (31%), comparado con el primer semestre de 2019.



Se habilitaron 218 carreras en distintas modalidades: 144 de universidades y escuelas politécnicas públicas y 74 de institutos superiores técnicos y tecnológicos. Además, la Secretaría anuncia que en este periodo cuatro universidades públicas habilitarán 21 800 cupos en diez carreras en línea, lo que supone un aumento del 82% de plazas en relación con el primer semestre de 2019.