Hallan decenas de cuerpos descompuestos en camiones frente a una funeraria de Nueva York

Decenas de cadáveres en varios grados de descomposición fueron hallados en camiones de mudanzas sin refrigeración frente a una funeraria de Nueva York, luego de que los vecinos se quejaran a la policía por el mal olor.

El gobierno estatal de Nueva York y la fiscalía de Brooklyn investigan a la funeraria Andrew T. Cleckley en este distrito neoyorquino, que poseía estos camiones y debía ocuparse de los cuerpos.



La policía de Nueva York confirmó que recibió una llamada de un vecino el miércoles 29 de abril del 2020 al mediodía para quejarse del olor pestilente que provenía de los camiones. La policía acudió al lugar y halló unos 60 cuerpos, según la prensa local.



“Esta situación horrible que ocurrió en la funeraria en Brooklyn es absolutamente inaceptable. Seamos claros sobre esto”, dijo el jueves el alcalde Bill de Blasio a periodistas.

Un hombre con mascarillas pasa junto a un cuerpo de una hombre fallecido en una camilla frente a una funeraria en Brooklyn el 30 de abril de 2020 en la ciudad de Nueva York.



“Las funerarias son organizaciones privadas. Tienen una obligación con las personas que sirven, de tratarlas con dignidad. No tengo idea de por qué dejaron que esto sucediera”, añadió.



El comisionado de salud del gobierno estatal, Howard Zucker, dijo que están investigando lo sucedido y que no habían tenido quejas de esta funeraria en el pasado.



“Este es un mensaje a todas las funerarias: no toleraremos este tipo de conducta”, indicó Zucker el jueves, en la conferencia de prensa diaria del gobernador Andrew Cuomo.



El dueño de la funeraria, Andrew T. Cleckley, dijo al New York Times el jueves que como otros directores de pompas fúnebres está abrumado por la pandemia. Contó que utilizaba los camiones para guardar cadáveres, pero solo tras llenar su capilla con más de 100 cuerpos.



“Se me acabó el espacio”, dijo Cleckley, y contó que en el mes de abril recibió más cadáveres que en todo 2019. “Nos salen cuerpos por las orejas”.



Nueva York, epicentro de la pandemia de coronavirus en Estados Unidos, ha registrado más de 17 820 muertes desde el mes de marzo. Las morgues, funerarias, crematorios y cementerios están desbordados y aseguran que no dan abasto.