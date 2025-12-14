Cuenca encendió un árbol de Navidad de 34 metros que ilumina la ciudad

Fecha de publicación: 27 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

La Plaza de San Francisco se transformó en un escenario navideño el sábado 13 de diciembre. Miles de familias se reunieron para la activación del árbol de Navidad 2025.

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Durante dos horas, el público disfrutó de música, teatro, luces y proyecciones inmersivas. El Municipio de Cuenca señaló en un comunicado de prensa que se trata del árbol de Navidad más grande del país.

El director de la Fundación Iluminar, Manuel Guiracocha, entregó detalles técnicos del árbol. Señaló que tiene un diámetro de 17 metros y una altura oficial de 34 metros.

La estructura metálica está compuesta por tubo cuadrado galvanizado, soportes de tubos redondos galvanizados y malla electrosoldada galvanizada cubierta con tejido de guirnaldas verdes. Además, cuenta con 75 mil puntos led que iluminan la plaza y refuerzan el espectáculo visual.

Desde las 19:00, la Dirección General de Movilidad cerró las calles Padre Aguirre, Presidente Córdova y General Torres. La medida garantizó seguridad para la masiva asistencia.

El espectáculo comenzó a las 19:30 con un flashmob navideño, según el Municipio de Cuenca. Coro en vivo, actuación teatral y coreografía crearon un ambiente emotivo. A petición de los asistentes se repitió a las 20:00 para alegría de los más pequeños.

El momento más esperado llegó con el encendido del árbol. En paralelo, se proyectó un Mapping 360°, intervención audiovisual que iluminó la plaza con escenas navideñas y efectos visuales. La proyección se mantuvo durante dos horas y acompañó toda la celebración.

Minutos después, Papá Noel apareció junto al alcalde de Cuenca, Cristian Zamora. Ambos compartieron fotografías y saludos con niños y familias. La sorpresa mayor llegó cuando comenzó a nevar alrededor del árbol, gracias a cañones de nieve y burbujas que llenaron de magia el espacio.

Los niños disfrutaron de la nieve artificial, mientras los adultos celebraron la innovación tecnológica y artística.