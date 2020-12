En Cuenca se suspendió la emisión de salvoconductos

La Empresa de Movilidad (EMOV) del Municipio de Cuenca suspendió la emisión de salvoconductos para la circulación vehicular en el cantón, tras las últimas resoluciones del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional ante el estado de excepción que rige en el Ecuador.

Mediante un comunicado público, este miércoles 23 de diciembre del 2020, la EMOV informó que no emitirán más salvoconductos y que los únicos documentos habilitados para circular en días no permitidos –para las personas de los sectores estratégicos- son el RUC, RISE, guías de remisión y credencial.



Un día antes, en el primer día de la emisión de los nuevos documentos por el regreso al estado de excepción por la emergencia sanitaria del covid-19, la EMOV había habilitado –en su plataforma virtual- un link para que las personas se descarguen el documento.



Pero, ahora, ese salvoconducto queda sin vigencia, se informó la EMOV. Además, que no hay restricciones de movilidad para quienes laboran en sectores estratégicos y productivos. En casos de emergencia médica deben reportar a la Central de Emergencias ECU-911 Austro y los agentes de tránsito brindarán acompañamiento.



Al igual que en todo el país, la restricción vehicular se rige por el último dígito de la placa: los pares los días lunes, miércoles y viernes y los impares los martes jueves y sábados.