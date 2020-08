¿Qué le espera a Cuba tras las elecciones en EE.UU.?

LEA TAMBIÉN

Hace cinco años, la Embajada de Estados Unidos en La Habana reabría frente al mar, como parte de un histórico acercamiento, opacado tras la llegada de Donald Trump. ¿Qué le espera a Cuba si se reelige en noviembre?

A continuación algunas interrogantes planteadas tanto a analistas como ciudadanos, cuando faltan menos de tres meses para las elecciones estadounidenses, con el republicano Trump y el demócrata Joe Biden como rivales.



1.- ¿Qué pasará si Trump es reelecto?



Trump revirtió los avances hacia Cuba de su antecesor Barack Obama y recrudeció el embargo que Estados Unidos aplica contra la isla desde 1962, en medio de la pandemia del nuevo coronavirus.



Washington acusa al gobierno cubano de oprimir a sus ciudadanos y busca mediante sanciones la caída del socialismo en la isla. Cuba rechaza las acusaciones y considera las medidas como “genocidas”.



“Un segundo período de Trump debe ser mas de lo mismo”, opina el politólogo Jorge Gómez Barata, mientras Jorge Duany, director del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida, no cree “que mejoren significativamente”.



Sin embargo, Arturo López-Levy, profesor de Holy Names University, de California, apuesta por un posible viraje: “Trump es un presidente peculiar con un gran ego. Su política hacia cualquier país se definirá en gran medida por sus instintos y su visión de legado (...) No descartaría que busque negociar con Cuba”.



2.-¿Biden restituiría la política de Obama?



“Con el gobierno de Obama hubo mucha esperanza de que entre los dos pueblos existiera un poco más de paz”, dice Yaimi Blanco, de 39 años, vecina de la Embajada, cuyas calles colindantes estuvieron llenas de gente en trámites de visas para visitar a sus familias, allá por 2015.



Pero en 2017 Washington suspendió los servicios consulares, alegando supuestos ataques “acústicos” contra sus diplomáticos, hecho que La Habana niega.



“Los demócratas siempre han buscado más acercamiento con Cuba que los republicanos y eso esperamos, que salga un demócrata, aunque no cambie todo pero que mejore”, considera José María Delgado, un jubilado de 62 años.



Cerca de su casa está la denominada Plaza de los Suspiros, donde los solicitantes de visa esperaban su turno para los trámites en la embajada, y que ahora está vacía.



“Biden debe ir la restitución de la política de Obama, pero es sintomático que como candidato no ha hecho énfasis ninguno en el tema y ha procurado ganar los votos cubanos en Florida apelando a otros temas de la agenda progresista”, señala López-Levy.



Duany observa que Biden ha prometido que, de ser electo presidente, regresaría “en gran medida” a la “política de la era de Obama sobre Cuba” pero, al mismo tiempo, ha insistido en que los cubanos “cumplan con los compromisos que hicieron durante la administración Obama. En este punto, no queda claro qué medidas específicas tomaría”.



“Lo ridículo de tal promesa (de Biden) es que tales compromisos (con Obama) nunca existieron”, señala el académico Jesús Arboleya.



Según Barata, “Cuba no será una prioridad para Biden”.



3.- ¿Habrá desbloqueo de inversiones y de importación de petróleo?



El gobierno de Trump activó una ley conocida como Helms-Burton, que permite procesos judiciales en Estados Unidos contra empresas que hagan negocios con bienes nacionalizados por la revolución de Fidel Castro.



Trump mantendría esta medida. “Se trata sobre todo de una gestión simbólica en su campaña contra el socialismo, tanto en Cuba como en Estados Unidos”, explica Duany.



En cuando a las sanciones a los envíos de petróleo a Cuba, justificadas por su alianza con la Venezuela de Nicolás Maduro, si gana Biden se levantarán, dice López-Levy.



Aunque cree que con Trump también es probable porque “está avisado sobre los descalabros de la oposición venezolana”, que fue la que promovió esta medida.



“Biden ha declarado que mantendría las sanciones financieras contra Cuba por su apoyo a Maduro”, un punto en el que coinciden ambos candidatos, dice Duany.



4.-¿Qué pasará con los viajes de cruceros y restricción de vuelos?



La administración Trump suspendió los viajes de cruceros y limitó los vuelos a Cuba. Y el miércoles 12 de agosto del 2020 anunció la suspensión de los vuelos privados, excepto aquellos destinados a un uso médico.



“Dudo que una administración Biden reautorice los viajes de cruceros de inmediato”, señala Duany.



Para López Levy “con el covid-19 rampante en Estados Unidos y Florida en particular, ese tema no es prioridad ni para bien ni para mal”.



“Con Trump no hay opción, cualquiera que sea, que no sea Trump, va a ser mejor”, opina Ionel Suárez 51 años, dueño de un bar en La Habana Vieja, que se benefició con el flujo de turistas estadounidenses durante la era Obama.