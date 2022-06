Cuatro procesados por destruir un patrullero en Quito

La Fiscalía procesó penalmente a cuatro personas por presunto sabotaje y daño a bien ajeno en medio del actual paro nacional. Este hecho se confirmó este jueves 16 de junio del 2022.

Las investigaciones apuntan que esas personas habrían causado la destrucción e incendio de un patrullero y daños en la puerta de la Unidad de Flagrancia, en el norte de Quito.

Tras la audiencia de formulación cargos, una jueza ordenó prisión preventiva a dos de los procesados. Mientras que, a los otros dos la magistrada les dictó medidas alternativas a la cárcel. Ambos deberán presentarse periódicamente ante una autoridad judicial y también tienen prohibido salir del país.

Un grupo de personas que marchaba por la avenida Patria, centro-norte de Quito, destruyó e incendió un patrullero policial la noche del martes 14 de junio.

Esto ocurrió cuando ese grupo acudió a la Unidad de Flagrancia para exigir la libertad de los manifestantes capturados en las protestas del día anterior.

De repente, sospechosos atacaron el vehículo policial. Utilizaron palos y piedras. También arrojaron pintura.

Un informe oficial señala que, hasta el mediodía del 14 de junio, 15 patrulleros policiales fueron dañados durante las protestas en el país.

NO A LA VIOLENCIA



Si vas a manifestarte, hazlo en paz y no destruyas la propiedad pública y privada.



📌¡La violencia no es la solución!



📌¡Los bienes del Estado, son bienes tuyos! #NoMásViolencia #EcuadorTerritorioDePaz pic.twitter.com/NGixOpuZwt