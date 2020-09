En Crucita, el turista puede monitorear el aforo de la playa con una consulta previa en una página web

LEA TAMBIÉN

Antes de viajar a la playa de Crucita, en Portoviejo (Manabí), los turistas podrán revisar cuántas personas hay en el balneario. El Municipio de Portoviejo habilitó una aplicación que permite hacer el conteo de visitantes en tiempo real.

El usuario solo debe ingresar al enlace: Online.portoviejo.gob.ec ahí se mostrará el aforo de personas y vehículos.



En la parroquia Crucita, los turistas pueden visitar la playa ubicada cerca del centro poblado o ir hasta la Boca.



En el primer balneario el aforo es de hasta 1 300 personas y 320 vehículos. Mientras que en la Boca la capacidad máxima es para 300 turistas y 150 automotores. Esas cifras fueron decididas por el Comité de Operaciones de Emergencia cantonal, tras un informe técnico que determinó el aforo de acuerdo con el territorio, el número de restaurantes, carpas y sillas playeras, entre otros.



La aplicación web funciona desde el fin de semana pasado. Según el reporte del Municipio, el sábado 19 de septiembre del 2020 se tuvo la asistencia de 745 bañistas y el domingo de 1 020. “En ningún momento se permitió que el aforo se rebasara. Ha sido posible mantener el control gracias a la buena recepción ciudadana”, señaló Silvio Larrea, director municipal de Control Territorial.



Para controlar el aforo se realizó un operativo en la vía de acceso a Crucita. Además, se utilizó el sistema de videoanalítica mediante el uso de drones y un software, que permite identificar aglomeraciones y personas sin mascarillas.



El fin de semana también se activó un equipo de 105 personas, entre personal municipal, Fuerzas Armadas y Policía Nacional para resguardar las playas y así evitar contagios por el covid-19. En el operativo fueron notificadas 11 personas por no usar mascarillas y ocho por libar en espacios públicos.



María Ganchozo tiene un hotel con capacidad para 20 personas y un restaurante en Crucita. Ella afirmó que el turismo en la zona se empezó a reactivar, pero muy lentamente. Los visitantes solo llegan los fines de semana y por lo general son personas de cantones cercanos, que solo visitan la playa durante el día, pero no se quedan a dormir.



Sin embargo, las ventas en los restaurantes han mejorado. En el caso de Ganchozo, el fin de semana vendió 30 platos a la carta, mientras que los fines de semana anteriores solo vendía entre cinco y 10. “Tenemos la esperanza de que los turistas nacionales regresen cuando vean que tenemos todas las normas de bioseguridad y que somos una playa segura y limpia”.



Según la Cámara Provincial de Turismo de Manabí, la apertura de playas ha reactivado el turismo local. Pero aún no hay afluencia de viajeros nacionales o internacionales. Las reservaciones para este fin de semana en la provincia son del 8%.