Críticas al Gobierno francés por el lento ritmo de la campaña de vacunación

La lentitud con la que avanza la campaña de vacunación en Francia contra el covid-19, que empezó el domingo 27 de diciembre del 2020 para llegar a apenas un centenar de personas, le ha valido al Gobierno críticas crecientes por parte de diversos partidos políticos, que tachan de "alarmante" ese escaso ritmo.

El senador socialista Rachid Temal consideró este miércoles 30 de diciembre en Twitter que ha habido un "triple fracaso": un Ejecutivo "incapaz de trabajar con transparencia", un retraso en la vacunación "lamentable", y el hecho de que la opinión popular contra las vacunas no se haya debilitado.



La primera etapa de la campaña durará unos dos meses y se centrará en los residentes en centros de adultos mayores, casi un millón. Después se vacunará al resto de los mayores de 65 años y a los pacientes de riesgo, unos 14 millones de personas en total, y luego está previsto extender esa vacuna al resto de la población.



Aunque no hay cifras oficiales, los medios locales sitúan en torno a un centenar la cifra de personas que ya han recibido su dosis.



"¡Alemania tiene ya más de 42 000 vacunados, el Reino Unido 900 000 y Francia menos de 200! Después de las mascarillas, los test y el confinamiento, un nuevo fracaso sería terrible", alertó también en Twitter el líder del grupo conservador Los Republicanos en el Senado, Bruno Retailleau.



Las autoridades francesas asumen la falta de impulso inicial: "Lo importante es que para finales de enero lo hayamos compensado", dijo el martes 29 de diciembre en la cadena France 2 el ministro de Sanidad, Olivier Véran.



El coordinador de la estrategia de vacunación en el país, Alain Fischer, atribuyó el miércoles el problema a la complejidad de trasladar la vacuna a las cerca de 14 000 residencias de adultos mayores en las que se ha empezado a distribuir.



"La vacuna va a las personas, no se lleva a la gente al lugar en el que está guardada. Esto requiere tiempo y es complicado. (...) Hay que hacer las cosas de forma correcta", indicó en la emisora France Info.



Esta semana, según sus datos, han llegado a Francia 500 000 dosis, y la próxima semana lo hará otro medio millón que permitirá acelerar el programa en esas residencias. El objetivo final es que para mayo se hayan podido vacunar esos primeros 14 millones.



"Dar informaciones claras ayudaría a que una mayoría de la población respaldara esta campaña", sostuvo igualmente en France Info Alexis Corbire, diputado de la agrupación de izquierdas La Francia Insumisa.



Según un estudio del instituto Ipsos publicado el martes, Francia es la "campeona mundial" de los países con mayor oposición a la vacuna.



Solo cuatro de cada diez franceses quieren ponérsela, muy por debajo de China (80%), Brasil (78%) o el Reino Unido (77%).



El diario Le Figaro publicó este miércoles que cerca de 200 alcaldes de distintos partidos se han comprometido a vacunarse cuanto antes y delante de las cámaras para dar ejemplo e intentar disipar las dudas.



"Esperaremos nuestro turno si hace falta, pero el simbolismo es fuerte. El Estado debería facilitar esta iniciativa", recalca su manifiesto, que considera que hacerlo de forma pública puede impulsar a los ciudadanos más reticentes.