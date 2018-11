La bancada de Creo aún no decide sobre la separación de Fernando Flores

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El coordinador del movimiento Creo en la Asamblea, Homero Castanier, se mostró hoy, jueves 15 de noviembre del 2018, partidario de evitar la separación de Fernando Flores de esta bancada.

"Errores cometemos todos, lo importante es rectificarlos. En aras de la unidad, a lo mejor, se pueda evitar la separación del bloque", dijo.



Su desvinculación fue requerida el domingo pasado por el líder de Creo, Guillermo Lasso, en vista de que Flores la semana anterior presentó una polémica resolución que exigía que la destitución de los legisladores debe darse con 91 votos.



En la sesión del martes último, sin embargo, Flores dio marcha atrás en su iniciativa y el Pleno decidió que ese procedimiento debe darse con 70 votos, es decir, con una mayoría absoluta del Parlamento.



Así fueron destituidas las asambleístas Norma Vallejo, de Alianza País, acusada de gestionar cargos públicos y cobros indebidos a sus asesores, y la correísta Sofía Espín, por su incursión en el caso Balda.



En una entrevista radial, Flores manifestó que se mantendrá en la bancada de Creo y dijo que no tuvo segundas intenciones al mocionar que las dos terceras partes de la Asamblea decidan la suerte de Espín y Vallejo.



Flores también fue salpicado por denuncias de cobros indebidos a sus asesores. Un excolaborador suyo lo acusó de que él solicitaba dinero a cambio de trabajo, en 2011.

Para Flores se trata de una "denuncia temeraria" por parte de alguien "sin rostro y sin nombre".



"Hay un informe de Contraloría donde totalmente se me deslinda a mí de ninguna de las causales que el señor denunció", afirmó.



En 2011 Flores ocupó una curul por el Prian. En su momento, uno de sus exasesores lo denunció ante el entonces presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, sin resultados.



Fernando Callejas, de Creo, afirmó que no ha escuchado de esas acusaciones contra su colega, sin embargo, prometió que "no habrá protección para nadie".



"Todos los asambleístas tenemos que actuar correctamente y si alguien no ha procedido correctamente tiene que someterse a lo que dice la ley", apuntó Callejas, quien formó parte de la Comisión Multipartidista que investigó a Vallejo.



La bancada de 21 parlamentarios prevé reunirse en los próximos días para analizar esta situación.