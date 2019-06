Asambleístas de Creo anuncian que no asistirán a posesión del Cpccs e impulsarán extinción de esa entidad

LEA TAMBIÉN

Los siete vocales electos el pasado 24 de marzo del 2019, para integrar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) serán posesionados este jueves 13 de junio, en la Asamblea Nacional.

Antes de las 08:30 de hoy, en el Pleno se organizaba el evento y, en las afueras del Legislativo, familiares y simpatizantes de los nuevos consejeros, hacían fila para ingresar.



El jueves pasado, el Consejo Nacional Electoral (CNE) acreditó a las nuevas autoridades del Cpccs. Eso, 22 días después de lo que establecía el cronograma electoral para la posesión de todas las autoridades electas en los comicios de marzo pasado.



Walter Gómez, Christian Cruz, José Carlos Tuárez, Victoria Desintonio, María Fernanda Rivadeneira, Sofía Almeida y Rosa Chalá serán posesionados para después autoconvocarse para su primera sesión en la que está previsto se elija a su presidente y vicepresidente.



Soledad Buendia, asambleísta del bloque correísta, señaló que esta vez, sus coodearios si asistirán a la posesión. "Son autoridades elegidas mediante votación. No hemos acordado no asistir".



Por otra parte, el bloque de Creo, mediante rueda de prensa con ocho de sus integrantes, anunció que no avalará la posesión de los nuevos consejeros.

Luis Pachala, asambleísta de Creo, señaló que serán coherentes con su propuesta que impulsó el voto nulo durante el proceso electoral pasado.