Bloque de Creo en caso Ana Galarza: Solo se logró evidenciar el mal uso de tarjeta magnética en la Asamblea

El jefe del bloque legislativo de Creo, Homero Castanier, enfatizó este martes 5 de febrero de 2019 que no hay motivos para una posible destitución de su colega, Ana Galarza, quien afronta un proceso disciplinario.

Castanier sostuvo que la Comisión Multipartidista que investigó a Galarza "no ha determinado ninguna de las causales que están en el artículo 163 de la Ley" para que ella sea separada del cargo.



A su juicio, durante el proceso solo se ha logrado evidenciar un mal uso de las tarjetas magnéticas para acceder al Parlamento por parte de la asambleísta.



Por eso, adelantó que durante la sesión del Pleno en la que se resolverá este caso -que hoy fue convocada para el próximo jueves, a las 11:00- el bloque de Creo apoyará el informe que recomienda una sanción administrativa (suspensión de hasta 30 días sin sueldo).



No obstante, el grupo correísta insistirá por la destitución de Galarza, a quien Amapola Naranjo, una de las integrantes de la Comisión Multipartidista, y Ronny Aleaga, acusan de gestionar cargo público.



El bloque de Creo, encabezado por Castanier, se pronunció esta mañana en una rueda de prensa en el Palacio Legislativo.



Allí también estuvo Galarza, quien aclaró que Omar Mayorga y Carmen Alvarado, dos de sus asesores investigados, afrontan un sumario administrativo pero no han sido destituidos.