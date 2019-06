El Consejo de Participación empezará por indagar al Transitorio

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En la segunda sesión de trabajo tras su posesión, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) revisará lo actuado por el Consejo Transitorio.

Es la propuesta de orden del día que envió Rosa Chalá, vicepresidenta de la entidad, a José Carlos Tuárez, actual presidente del Cpccs.



En su solicitud, Chalá quiere que se discuta el pedido de un examen especial a los contratos hechos por el anterior Consejo, además de acordar el llamado a Eduardo Mendoza, presidente encargado del Cpccs Transitorio, para realizar “una planificación ordenada de transición por la estabilidad de las funciones”.



Walter Gómez, consejero del Cpccs, cree que es adecuada esta línea de trabajo. “Cuando sepamos el estado de la institución podremos definir una hoja de ruta”. Además, dijo que Mendoza fue representante del Transitorio y, por ello, tiene que dar explicaciones.



Consultado por este Diario, Eduardo Mendoza prefirió no referirse al tema. Aseguró que espera que el exsecretario del transitorio, Darwin Seraquive, emita un comunicado.



Seraquive señaló que el pronunciamiento aclarará el tema de la existencia de los documentos de la Secretaría General del Transitorio. “Los documentos se buscan donde deben estar. Si uno quiere encontrar los libros de la casa va a la biblioteca, no a la bodega”.



Luis Macas, exconsejero del Transitorio, señaló que no le parece adecuado que Mendoza asista solo, y mencionó que existe la documentación suficiente. “Todos los documentos están en el Cpccs de manera física o digital”, dijo Macas.



Sobre el pedido a la Contraloría General, Macas mencionó que lo pueden hacer. “Con ese examen puede absolver cualquier duda con las auditorías que realicen”.



Xavier Zavala, también consejero del Transitorio, señaló que “pueden pedir a la Contraloría lo que crean que está dentro de sus atribuciones”.



Christian Cruz, consejero de minoría, manifestó que los cuatro vocales de mayoría (Tuárez, Gómez, Chalá y Desintonio) podrían optar por pedir un examen de Contraloría y escuchar a Mendoza. Sin embargo, plantea que es más importante evacuar las denuncias por corrupción. “Para eso es necesario crear una ruta o metodología efectiva”, dijo.



Mientras el Cpccs define su ruta, la Iglesia Católica se desmarca de José Tuárez. Este 17 de junio del 2019, el padre José Barranco, director de Radio Católica, con el aval del Provincial de la Orden de Dominicos, emitió un comunicado.



“El sacerdote José Carlos Tuárez, conforme a las normas vigentes de la Iglesia, mientras ejerza una actividad pública o política, tiene prohibido realizar el ministerio sacerdotal como también el uso del hábito religioso. Todo acto o declaración queda bajo su propia responsabilidad y no se considera como postura de la Iglesia”, señaló Barranco.



En medio de este escenario, las propuestas para el trabajo del Cpccs empezaron a llegar. Augusto Tandazo, abogado, le planteó al Cpccs declarar la nulidad de la destitución de la anterior Corte Constitucional (CC). Tandazo, en su cuenta de Twitter, dijo que así se puede eliminar la resolución sobre el matrimonio igualitario.



En las redes sociales también se empezó a debatir una posible revocatoria del mandato de los vocales del Cpccs, una vía diferente a las ya planteadas, como la consulta popular o la reforma constitucional.



Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, dice que la Ley de Participación Ciudadana prevé la revocatoria del mandato para cualquier autoridad elegida por votación. Sin embargo, los dignatarios deben tener un año en funciones o estar a un año de terminarlas.



Fernando Balda, activista político, ayer presentó una solicitud al Consejo Nacional Electoral (CNE) para recoger firmas para llamar a una Asamblea Constituyente con la que se elimine al Cpccs, aunque primero debía pedir un dictamen en la Corte Constitucional, pues el procedimiento se cambio desde abril pasado.



El nuevo consejo de participación se posesionó el jueves pasado

​

24 de marzo del 2019

Por primera vez, desde la creación del Consejo de Participación Ciudadana, mediante la Constitución del 2008, los ciudadanos votaron por los siete vocales que lo integran.



13 de junio del 2019

La Asamblea Nacional, después de la entrega de credenciales por parte del Consejo Nacional Electoral, posesiona en sus cargos a los vocales principales y suplentes.



14 de junio del 2019

Los consejeros, en su primer día de trabajo, realizan un recorrido por las instalaciones en donde funciona el Cpccs, con una notaria, para constatar la situación actual.