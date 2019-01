Cpccs-t pedirá a Fiscalía vincular a Glas y Pólit en las investigaciones por peculado en la Refinería del Pacífico

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en transición (Cpccs-T) aprobó por unanimidad una resolución que recomienda a la Fiscalía General del Estado, vincular al exvicepresidente, Jorge Glas, y al excontralor, Carlos Polit, en las investigaciones por el caso de la Refinería del Pacífico.

La resolución se aprobó pasadas las 16:00 de este miércoles, 30 de enero del 2019. Darwin Seraquive, secretario del Cpccs-T, recordó que la Fiscalía Provincial de Manabí investiga esta causa, por el presunto delito de peculado.



El Cpccs pide que se investigue el abuso de recursos públicos en las contrataciones realizadas con la empresa Odebretch para la construcción del acueducto La Esperanza. También se pide indagar en los trabajos de preparación del área de implantación de ese proyecto, considerado estratégico.



En el informe aprobado por el Cpccs-T, se recomienda la vinculación de Carlos Pólit, quien habría cooperado dentro de una presunta organización ilícita, al “neutralizar los procesos de auditoría de la Contraloría”, para que no se determinaran irregularidades.



Además, en el informe se asegura que en "todos los procesos con indicios de responsabilidad penal" iniciados por la Contraloría después de la salida del Pólit, se evidenciaría la participación del exvicepresidente, Jorge Glas, encabezando una red de corrupción para favorecer a la firma brasileña Odebrecht.



Adicionalmente, el informe pide investigar a exfuncionarios del Gobierno anterior, como Wilson Pastor, expresidente del Directorio de la compañía Refinería del Pacífico y exministro de Recursos Naturales No Renovables. También se pide vincular a Pabel Muñoz, exdelegado de la Secretaria Nacional de Planificación (Senplades).



Asimismo, se solicita vincular a exgerentes de la Empresa Pública Petroecuador y de la Compañía Refinería del Pacífico, como presuntos responsables por el abuso de recursos públicos para favorecer a Odebrecht.



Entre las conclusiones se determinan indicios de responsabilidad penal en contra de los miembros del directorio y gerentes de la Refinería, por la declaratoria de emergencia para las contrataciones del proyecto, sin existir sustentos técnicos y legales; así como por el presunto sobreprecio en la suscripción de contratos.



También se presume abuso de recursos públicos en la contratación de licencias sin la existencia de financiamiento para la construcción de este proyecto e irregularidades en la celebración de contratos con empresas no domiciliadas en el Ecuador.



Julio César Trujillo, presidente del Cpccs-T, recordó que en el 2016, la Comisión Nacional Anticorrupción denunció la adquisición sin justificación técnica de los terrenos para la construcción de la Refinería del Pacífico. Esa denuncia sugería entre los presuntos responsables, al ex contralor Carlos Pólit y a la ex ministra de Ambiente y actual legisladora, Marcela Aguiñaga. También cuestionaba a miembros del directorio de la Refinería del Pacífico.



Luis Hernández, consejero del Cpccs, dijo que la entidad presentará una denuncia formal a la Fiscalía sobre este caso. Agregó que el informe aprobado servirá como insumo para las investigaciones. Hernández ratificó que el Consejo de Participación transitorio actuará como parte procesal y dará el seguimiento a la denuncia.